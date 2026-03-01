Erlent

Sprengdu höfuð­stöðvar byltingarvarðarins í loft upp

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sprengingin var kröftug.
Bandaríkjaher gerði umfangsmiklar loftárásir á höfuðstöðvar Íranska byltingarvarðarins í gær og sprengdu þær nánast í loft upp. Eyðileggingin er gríðarleg og yfirmaður byltingarvarðarins er látinn.

Miðlæg stjórnstöð Bandaríkjahers (CENTCOM) birti í dag myndband af árásinni sem sjá má hér að neðan. Líkt og fram hefur komið lést Mohammad Pakpour, foringi byltingarvarðarins, í loftárásum Bandaríkjanna og Ísraels í gær en hvort hann hafi verið inni í höfuðstöðvunum þegar eldflaugarnar sprengdu þær í loft upp hefur ekki verið staðfest.

Auk Mohammads Pakpour var varnarmálaráðherrann Aziz Nasirzadeh drepinn sem og starfsmannastjóri hersins og auðvitað Ali Khameini æðstiklerkur.

Samkvæmt stjórnarskrá Írans ber ráði forseta, dómsmálaráðherra og næstráðandi klerki að fara með völd falli ajatollann skyndilega frá. Í dag eru það þeir Masoud Pezeshkian forseti, sem þykir heldur hófsamur, Gholamhossein Mohseni Ejei dómsmálaráðherra, sem þykir það heldur betur ekki, og Alireza Arafi háttsettur klerkur. Hver staðan er í raun á jörðu niðri er þó erfitt að segja til um í ljósi þess gríðarlega mannfalls se orðið hefur innan stjórnkerfis landsins.

Íran Bandaríkin

