Eltihrellir Marin ekki talinn sakhæfur Kjartan Kjartansson skrifar 2. mars 2026 14:39 Sanna Marin í dómsal í Helsinki við meðferð málsins gegn eltirhrelli hennar í febrúar. Vísir/EPA Dómstóll í Helsinki sýknaði karlmann á fertugsaldri sem sat um Sönnu Marin, fyrrverandi forsætisráðherra Finnlands. Maðurinn var talinn hafa verið ósakhæfur þegar hann framdi flest brotin. Honum var ekki gerð refsing. Maðurinn sat um heimili Marin í nóvember og desember árið. Dóttir Marin var meðal annars heima þegar maðurinn hringdi dyrabjöllu og kyssti gægjugatið á hurðinni. Marin fékk nálgunarbann gegn manninum. Dómurinn leit til sjúkrasögu mannsins þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að hann hefði verið ósakhæfur. Hann er sagður hafa glímt við geðræn vandamál um árabil. Ekki var lagt fram nýtt geðmat í málinu, að sögn finnska ríkisútvarpsins. Maðurinn var einnig ákærður fyrir að sitja um aðra konu eftir að hann sá hana á heilsugæslustöð. Hluta brotanna framdi maðurinn þegar hann var talinn með skert sakhæfi. Hann hlaut fjögurra mánaða skilorðsbundinn dóm fyrir þau brot. Marin sagði skilið við stjórnmálin eftir að Jafnaðarmannaflokkur hennar beið ósigur í kosningum árið 2023. Síðan þá hefur hún starfað sem ráðgjafi hjá stofnun Tony Blair, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands. Hún hefur einnig stýrt nefnd um inngildingu Úkraínu í Evrópu. Finnland Erlend sakamál