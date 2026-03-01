Gerir stólpagrín að von der Leyen Agnar Már Másson skrifar 1. mars 2026 12:20 Ólafur Ragnar Grímsson furðar sig á von der Leyen. Vísir/Anton Brink Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, gerir stólpagrín að Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sem tilkynnti í gær að hún hefði boðað til fundar í öryggisráði ESB. Von der Leyen tilkynnti síðdegis í gær að hún hefði boðað til fundar í öryggisráði ESB til þess að ræða ástandið í Íran, í kjölfar þess að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn gerðu árás á landið og Íranir svöruðu svo með eigin árásum á lönd í Persaflóanum. Aftur á móti var fundurinn boðaður á mánudegi, tveimur dögum eftir að árásirnar voru gerðar hófust. Is this the New European Security Structure which some in my country are eager to join? Meeting on #Monday!! https://t.co/pEA3XjFsiM— Ólafur Ragnar Grímsson (@ORGrimsson) March 1, 2026 „Er þetta nýja evrópska öryggiskerfið sem sumir í mínu landi vilja óðir ganga í? Fundur á #mánudegi?“ skrifar forsetinn fyrrverandi á X. Fleiri samfélagsmiðlanotendur hafa gert grín að þessum seinagangi Evrópusambandsins. World War 3 happening liveEuropeans: “The war starts on Monday” pic.twitter.com/ZjwFNpYSiv— Denys Khomyn (@denys_khomyn) February 28, 2026 Ríkisútvarp Írans (IRNA) staðfesti í nótt þær fregnir sem Bandaríkjaforseti tilkynnti í gærkvöldi, að Ayatollah Ali Khamenei æðstiklerkur hefði fallið í árásum Bandaríkjanna og Ísraels í gærmorgun, laugardag. Íranski byltingarvörðurinn hefur nú heitið hefndum eftir árásirnar, en auk þeirra féllu um 200 manns hið minnsta í árásunum að sögn íranska Rauða hálfmánans, sem sögðu enn fremur að ríflega 700 væru særðir. Að sögn héraðssaksóknara í Íran féllu um 108 manns í árás á stúlknaskóla í Suður-Íran. Ólafur Ragnar Grímsson Íran Evrópusambandið Mest lesið Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Innlent Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Innlent Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Erlent Stríðið muni halda áfram út vikuna Erlent Appelsínugul viðvörun á morgun Veður Trump: Khamenei látinn Erlent Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Innlent Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Vara við stórhríð á Austurlandi Veður Fleiri fréttir Gerir stólpagrín að von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Sjá meira