Gerir stólpa­grín að von der Leyen

Agnar Már Másson skrifar
Ólafur Ragnar Grímsson furðar sig á von der Leyen.
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, gerir stólpagrín að Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sem tilkynnti í gær að hún hefði boðað til fundar í öryggisráði ESB.

Von der Leyen tilkynnti síðdegis í gær að hún hefði boðað til fundar í öryggisráði ESB til þess að ræða ástandið í Íran, í kjölfar þess að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn gerðu árás á landið og Íranir svöruðu svo með eigin árásum á lönd í Persaflóanum.

Aftur á móti var fundurinn boðaður á mánudegi, tveimur dögum eftir að árásirnar voru gerðar hófust.

„Er þetta nýja evrópska öryggiskerfið sem sumir í mínu landi vilja óðir ganga í? Fundur á #mánudegi?“ skrifar forsetinn fyrrverandi á X.

Fleiri samfélagsmiðlanotendur hafa gert grín að þessum seinagangi Evrópusambandsins.

Ríkisútvarp Írans (IRNA) staðfesti í nótt þær fregnir sem Bandaríkjaforseti tilkynnti í gærkvöldi, að Ayatollah Ali Khamenei æðstiklerkur hefði fallið í árásum Bandaríkjanna og Ísraels í gærmorgun, laugardag.

Íranski byltingarvörðurinn hefur nú heitið hefndum eftir árásirnar, en auk þeirra féllu um 200 manns hið minnsta í árásunum að sögn íranska Rauða hálfmánans, sem sögðu enn fremur að ríflega 700 væru særðir. Að sögn héraðssaksóknara í Íran féllu um 108 manns í árás á stúlknaskóla í Suður-Íran.

