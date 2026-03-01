Þrír bandarískir hermenn féllu og fimm hermenn særðust alvarlega í tengslum við átök Írans við Ísrael og Bandaríkjamenn, að sögn Bandaríkjahers. Auk þess létu hið minnsta níu Ísraelsmenn lífið í árás á í ísraelsku borginni Beit Shemesh í dag, að sögn viðbragðsaðila.
Aðgerðarstjórn Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum greinir frá andlátum bandarískra hermanna í færslu á X en tilgreinir ekki hvar eða hvernig andlátin áttu sér stað. Fleiri eru sagðir minna særðir.
Írönsk stjórnvöld hafa í dag haldið áfram að varpa sprengjum að Ísrael og Persaflóaríkjum í Mið-Austurlöndum eftir að Ísraelsmenn og Bandaríkin réðust á skotmörk víða í Íran í gær og bönuðu þar Ayatollah Ali Khamenei æðstaklerk.
Viðbragðsaðilar í Ísrael greina frá því í samtali við Al Jazeera að níu manns hafi látið lífið og tuttugu særst, þar af tveir alvarlega, í flugskeytaárás Írana í Beit Shemesh sem komst í gegnum svokallaða járnhvelfingu Ísraelshers, sem loftvarnarkerfi landsins er kallað.
Leit stendur yfir að fleiri hugsanlegum fórnarlömbum í Beit Shemesh, að sögn Ísraelshers. Ísrael skaut eldflaugum inn í „hjarta“ írönsku höfuðborgarinnar fyrr í dag.
Að sögn íranska Rauða hálfmánans eru 201 manns látnir og um 750 særðir eftir árásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran.
Fjöldi hefur einnig særst og látið lífið í hefndarárásum Írana, sem hafa teygt sig til hið minnsta sex landa á svæðinu auk Ísraels.
Að sögn katarska miðilsins Al Jazeera eru tveir taldir látnir í Írak og fimm særðir. Einn er sagður látinn í Kúveit og 32 særðir, fjórir eru sagðir látnir í Barein, sextán særðir í Katar og fimm særðir í Óman.
Þá eru þrír sagðir látnir í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og 58 særðir. Auk hinna níu sem létust í árásinni í Ísrael í dag lést ein kona í árás í gærnótt en auk þess eru um 121 særður í landinu.