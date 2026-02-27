Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsetafrú, var ómyrk í máli þegar hún mætti fyrir þingnefnd í gær, þar sem hún virðist hafa verið spurð bæði út í Jeffrey Epstein en einnig aðra alls óskylda hluti.
Clinton sagði fundinn „veiðiferð“ til að beina athyglinni frá Donald Trump og kallaði hann einnig „pólitískt leikverk“ og „móðgun við bandarísku þjóðina“.
„Þið hafið neytt mig til að bera vitni, vitandi það að ég bý ekki yfir neinni vitneskju sem getur aðstoðað ykkur við rannsókn ykkar, eingöngu til að draga athyglina frá gjörðum Trump forseta og til að hylma yfir þær þrátt fyrir lögmæt áköll um svör,“ sagði Clinton þegar hún ávarpaði þingnefndina.
Hún sagði fundinn hannaðan til að vernda Trump og Repúblikanaflokkinn, ekki til að komast að sannleikanum og ná fram réttlæti til handa þolendum Epstein.
Bill Clinton mun mæta fyrir nefndina í dag en bæði höfðu óskað eftir því að sýnt yrði frá fundunum í beinni. Repúblikanar höfnuðu þeirri bón.
Hlé var hins vegar gert á fundinum í gær eftir að áhrifavaldurinn Benny Johnson birti mynd frá fundinum á samfélagsmiðlum. Myndin var tekin af Lauren Boebert, einum nefndarmanna Repúblikanaflokksins.
Clinton sagði eftir fundinn að hún hefði ítrekað þurft að svara því að hún þekkti ekki Jeffrey Epstein. Þá sagði hún spurningarnar stundum hafa farið langt út fyrir efnið, til að mynda þegar hún var spurð um fljúgandi furðuhluti (UFOs).
Robert Garcia, þing- og nefndarmaður Demókrataflokksins, sagði eftir fundinn að Clinton hefði óskað eftir því að afrit af fundinum og vitnisburði hennar yrði birt opinberlega innan sólahrings.
Garcia sagði einnig að hann hefði verið fylgjandi því að Bill Clinton yrði kallaður fyrir þingnefndina en hann krefðist þess einnig að Donald Trump myndi mæta og svara spurningum um samband sitt við Epstein.