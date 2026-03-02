Gabríel Douane Boama hefur verið ákærður fyrir þrjú brot gegn valdstjórninni, með því að hafa ráðist á þrjá fangaverði og slegið í höfuð á Litla-Hrauni á föstudegi í ágúst árið 2024. Hann er sagður hafa notað armbandsúr með málmól sem hnúavopn við árásirnar.
Þetta kemur fram í ákæru á hendur Gabríel en aðalmeðferð í málinu fer fram í apríl næstkomandi.
Hann er ákærður fyrir að hafa slegið einn fangavörðinn hnefahöggum í höfuð og í kjölfarið fellt hann í jörðina, með þeim afleiðingum að hann hlaut skurð á hvirfli, skrapsár á handarbak og bólgur í liðpoka axlar.
Annan fangavörðinn hafi hann slegið í höfuð og líkama, með þeim afleiðingum að hann hlaut roða, hrufl og bólgu á eyra og eymsli í höfði og hnakka. Þann þriðja hafi hann slegið hnefahöggum í höfuð, með þeim afleiðingum að hann hlaut heilahristing, mar og bólgu við vinstra eyra og áverka á handarbak.
Öll þessi brot eru heimfærð undir ákvæði hegningarlaga um brot gegn valdstjórninni, en slík brot varða allt að átta ára fangelsi, að því gefnu að þau beinist gegn opinberum starfsmanni sem hefur heimild til valdbeitingar. Fangaverðir hafa slíka heimild. Ákæruvaldið krefst þess að Gabríel verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.
Vísir greindi frá árásunum daginn eftir að þær voru framdar og ræddi við Pál Winkel, þáverandi fangelsismálastjóra.
„Það var atvik á Litla-Hrauni í gær þar sem fangi veittist að nokkrum fangavörðum með þeim afleiðingum að þrír þeirra slösuðust þannig að þeir þurftu að fara á sjúkrahús til að láta gera að sárum sínum. Ég vonast til að þeir nái sér að fullu en þetta var slæmt atvik,“ sagði hann.
Hann kvaðst sjálfur hafa gert sér ferð austur á Litla-Hraun vegna málsins en starfsfólk og stjórnendur sem voru á vettvangi hafi unnið vel úr aðstæðum.
„Þetta hefur auðvitað þær afleiðingar að þessi einstaklingur mun sæta agaviðurlögum. Núna er staðan einfaldlega þannig að við rekum þarna í rauninni tvo öryggisganga í fangelsinu á Litla-Hrauni þar sem við erum búin að breyta verklagi og það sýnist mér komið til þess að vera.“
DV ræddi málið við Hrannar Fossberg Viðarsson, samfanga Gabríels á þeim tíma sem hann framdi árásirnar, tveimur dögum eftir atvikið. „Það fossblæddi úr andlitinu á einum fangaverðinum,“ er haft eftir honum.
Að hans sögn hafi Gabríel og vinur hans verið með „einhver fíflalæti“ sem hafi orðið til þess að fangaverðir höfðu afskipti af þeim og meinað þátttöku í útivist fanga. Hávaðarifrildi hafi þá hafist og endað með því að einn fangavarðanna tók upp úðavopn. Þá hafi Gabríel sett armbandsúrið á hnúann og beitt gegn fangavörðunum, líkt og lýst er hér að framan.
Þrátt fyrir að vera aðeins 24 ára hefur Gabríel brotið ansi oft af sér. Hann öðlaðist landfrægð þegar hann strauk úr haldi fangavarða árið 2022 og hefur síðan þá ítrekað ratað í fréttir.
Hann losnaði til að mynda úr fangelsi þann 3. febrúar síðastliðinn eftir að hafa afplánað dóm og var handtekinn strax helgina eftir, grunaður um hnífstunguárás. Örfáum dögum síðar var hann dæmdur fyrir líkamsárás, sem hann framdi í félagi við yngri bróður sinn.
Þá eru vandræði hans ekki alveg upp talin þar sem málflutningur í máli Héraðssaksóknara á hendur honum og fimm öðrum fór fram þann 26. janúar.
Í því eru mennirnir sex ákærðir fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás, húsbrot og eignarspjöll, með því að hafa aðfaranótt laugardags í september árið 2021, í félagi, ruðst í heimildarleysi inn í íbúð í húsi við Holtagerði í Kópavogi og veist þar með ofbeldi að fjórum mönnum, sem þar voru staddir, og slegið og sparkað í höfuð þeirra og víðs vegar um líkama þeirra og veist einnig að þeim með hættulegum vopnum og bareflum, þar á meðal hömrum og hnífum, ásamt því að valda tjóni á húsnæðinu, meðal annars með því að brjóta gler í útidyrahurð, þannig að glerbrot féllu yfir og slösuðu þá sem fyrir innan voru, og skemma innihurð.
Samkvæmt lögum um meðferð sakamála ætti dómur þegar að vera fallinn í málinu en dómur í því hefur í það minnsta ekki verið birtur.