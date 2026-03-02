Innlent

Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengju­á­rás

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Magnea Steinunn H. Magnadóttir, Sara Björk Þórðardóttir, Sigrún Heba Þorkelsdóttir, Hafdís Anna Hauksdóttir.
Magnea Steinunn H. Magnadóttir, Sara Björk Þórðardóttir, Sigrún Heba Þorkelsdóttir, Hafdís Anna Hauksdóttir. Vísir

Fjórar ungar íslenskar konur sem voru í safarí við Dubai á laugardagsmorgun fréttu frá foreldrum sínum hér heima að drunur sem þær heyrðu væri skotárás að sögn móður einnar þeirra. Þær hafa verið fastar á hóteli síðan þá en vonast er til að þær komist frá borginni á miðvikudag.

Eins og fram hefur komið svöruðu Íranar og bandamenn þeirra árásum á landið með eldflauga- og drónaárásum á nágrannaríki Íran í Mið-Austurlöndum og herstöðvar Bandaríkjanna. Þar á meðal á Dubai í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Rétt að hefja heimsreisu

Þær Sigrún Heba Þorkelsdóttir, Sara Björk Þórðardóttir, Hafdís Anna Hauksdóttir og Magnea Steinunn H. Magnadóttir eru um tvítugt og hófu langþráða heimsreisu í borginni Dubai á föstudaginn og voru í skipulagðri ferð á laugardagsmorgun þegar þær heyrðu drunur í kringum sig. Dröfn Guðjónsdóttir er móðir einnar þeirra.

„Á laugardagsmorgun fóru þær í safarí í eyðimörkinni. Þar heyra þær drunur  yfir sér, við höfum samband við þær vegna fréttanna af árásunum þannig að við látum þær í raun vita hvað er að gerast. Þær kláruðu þó ferðina og fóru upp á hótel þar sem þær hafa verið síðan. Við höfðum strax samband við borgaraþjónustuna til að reyna að koma þeim heim en flugvellir lokuðu eftir sprengjuárásina,“ segir Dröfn. 

Þær fóru nú rétt fyrir hádegi á annað hótel sem er stærra og öruggara að sögn Drafnar. Vonast sé til að þær komist frá borginni á miðvikudag.   

Bera sig vel

„Eftir því sem við best vitum verður flugvöllurinn opnaður  á miðvikudag og þær komast vonandi frá borginni þá. Borgaraþjónustan hefur upplýst okkur um að þetta skýrist síðar í dag,“ segir hún. 

Hún segir að stelpurnar beri sig vel miðað við aðstæður. 

„Það eru náttúrulega alls kyns tilfinningar sem vakna í svona aðstæðum og þeim finnst óþægilegt að vakna við sprengjudrunur sem hafa verið í gangi annað slagið. Það getur verið erfitt að sofa við svona aðstæður. Það á bæði við um þær og okkur segir Dröfn.“

Íran

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið