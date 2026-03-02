Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 2. mars 2026 12:00 Magnea Steinunn H. Magnadóttir, Sara Björk Þórðardóttir, Sigrún Heba Þorkelsdóttir, Hafdís Anna Hauksdóttir. Vísir Fjórar ungar íslenskar konur sem voru í safarí við Dubai á laugardagsmorgun fréttu frá foreldrum sínum hér heima að drunur sem þær heyrðu væri skotárás að sögn móður einnar þeirra. Þær hafa verið fastar á hóteli síðan þá en vonast er til að þær komist frá borginni á miðvikudag. Eins og fram hefur komið svöruðu Íranar og bandamenn þeirra árásum á landið með eldflauga- og drónaárásum á nágrannaríki Íran í Mið-Austurlöndum og herstöðvar Bandaríkjanna. Þar á meðal á Dubai í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Rétt að hefja heimsreisu Þær Sigrún Heba Þorkelsdóttir, Sara Björk Þórðardóttir, Hafdís Anna Hauksdóttir og Magnea Steinunn H. Magnadóttir eru um tvítugt og hófu langþráða heimsreisu í borginni Dubai á föstudaginn og voru í skipulagðri ferð á laugardagsmorgun þegar þær heyrðu drunur í kringum sig. Dröfn Guðjónsdóttir er móðir einnar þeirra. „Á laugardagsmorgun fóru þær í safarí í eyðimörkinni. Þar heyra þær drunur yfir sér, við höfum samband við þær vegna fréttanna af árásunum þannig að við látum þær í raun vita hvað er að gerast. Þær kláruðu þó ferðina og fóru upp á hótel þar sem þær hafa verið síðan. Við höfðum strax samband við borgaraþjónustuna til að reyna að koma þeim heim en flugvellir lokuðu eftir sprengjuárásina,“ segir Dröfn. Þær fóru nú rétt fyrir hádegi á annað hótel sem er stærra og öruggara að sögn Drafnar. Vonast sé til að þær komist frá borginni á miðvikudag. Bera sig vel „Eftir því sem við best vitum verður flugvöllurinn opnaður á miðvikudag og þær komast vonandi frá borginni þá. Borgaraþjónustan hefur upplýst okkur um að þetta skýrist síðar í dag,“ segir hún. Hún segir að stelpurnar beri sig vel miðað við aðstæður. „Það eru náttúrulega alls kyns tilfinningar sem vakna í svona aðstæðum og þeim finnst óþægilegt að vakna við sprengjudrunur sem hafa verið í gangi annað slagið. Það getur verið erfitt að sofa við svona aðstæður. Það á bæði við um þær og okkur segir Dröfn.“ Íran Mest lesið Davíð Oddsson er látinn Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Hundruð þúsunda farþega strandaglópar vegna stríðs í Íran Erlent Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Innlent Rannsaka skotárás í Texas sem mögulegt hryðjuverk Erlent Ört dýpkandi lægð á leiðinni og appelsínugular viðvaranir Veður Fleiri fréttir Minnisstæð heimsókn til Davíðs fyrir jól Voru í safarí þegar þær heyrðu í sprengjuárás Hringvegurinn líklega lokaður til morguns Íslenskir strandaglópar í Dúbaí Leggur lokahönd á þingsályktun um þjóðaratkvæðagreiðslu Vélarvana bátur dreginn til hafnar í Sandgerði Gabríel Douane ákærður fyrir að berja þrjá fangaverði með úri Davíð Oddsson er látinn Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Íslendingar óska eftir aðstoð Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Hinsegin vika er að hefjast í Árborg Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Þessi skipa lista Framsóknar í Reykjavík Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Færeyskir sjómenn á grænlenskum togara kusu á Íslandi Sjálfstæðisflokkurinn kynnir framboðslista í Reykjavík Um helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af ásælni Bandaríkjanna í Grænland Fjórtán gefa kost á sér á lista Sjálfstæðismanna í Eyjum Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Sjá meira