Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Jón Þór Stefánsson skrifar 28. febrúar 2026 07:32 Mynd frá vettvangi í Tehran. Getty Ísrael hefur hafið árás á Íran. Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraelsríkis, staðfestir það og segir árásina fyrirbyggjandi. Bandaríkin tóku þátt í árásunum að sögn bandarískra fjölmiðla. Myndir frá Tehran, höfuðborg Íran, sýna að mikinn reyk liggur frá byggingum í borginni. Samkvæmt Írönskum fjölmiðlum hafa bæði orðið sprengingar í austur og norðurhluta borgarinnar, sem og í fjórum öðrum borgum. Lýst hefur verið yfir neyðarástandi í Ísrael vegna mögulegra gagnárása. Fréttin verður uppfærð. Íran Ísrael Mest lesið Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ Innlent Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Innlent Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar Innlent Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Fleiri fréttir Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Sjá meira