Ísrael og Banda­ríkin ráðast á Íran

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd frá vettvangi í Tehran. Getty

Ísrael hefur hafið árás á Íran. Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraelsríkis, staðfestir það og segir árásina fyrirbyggjandi. Bandaríkin tóku þátt í árásunum að sögn bandarískra fjölmiðla.

Myndir frá Tehran, höfuðborg Íran, sýna að mikinn reyk liggur frá byggingum í borginni. Samkvæmt Írönskum fjölmiðlum hafa bæði orðið sprengingar í austur og norðurhluta borgarinnar, sem og í fjórum öðrum borgum.

Lýst hefur verið yfir neyðarástandi í Ísrael vegna mögulegra gagnárása.

Fréttin verður uppfærð.

