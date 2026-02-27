Pakistanski herinn gerði í nótt árásir víða um land í Afganistan, þar á meðal á höfuðborgina Kabúl.
Spenna hefur verið á milli Talíbana í Afganistan og stjórnvalda í Pakistan undanfarin misseri og Talíbanar gerður í gærkvöldi árás á landamærastöð Pakistana. Í nótt sagði forsetisráðherrann Shehbaz Sharif að Pakistanar hafi fullt vald til þess að berja niður alla óvini ríkisins og varnarmálaráðherra hans lýsti einnig yfir stríði gegn Talíbönum í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér.
Talíbanar segjast á móti vera í fullum rétti til að gera árásir á Pakistanska hermenn í sjálfsvörn. Aðeins eru nokkrir dagar liðnir frá síðustu árásum en nú var í fyrsta sinn ráðist að höfuðborginni.
Ekki er ljóst hvort manntjón hafi orðið í árásum næturinnar. Pakistanar hafa lengi sakað Talíbana um að þjálfa hryðjuverkamenn sem fari svo til árása í Pakistan en Talíbanar segja ekkert hæft í þeim ásökunum.
Pakistan gerði nokkrar loftárásir á Afganistan í nótt. Að þeirra sögn beindust árásirnar að sjö meintum felustöðum vígamanna á landamærum landanna tveggja. Að minnsta kosti átján létust samkvæmt Talibönunum.
Pakistan og Afganistan tilkynntu um vopnahlé í dag eftir mannskæðustu átök þeirra í mörg ár sem hafa kostað tugi manns lífið beggja vegna landamæranna.