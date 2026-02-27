Erlent

Pakistanar gerðu loft­á­rásir á Afgan­istan í nótt

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Árásirnar í nótt voru gerðar víða um Afganistan og meðal annars var ráðist á höfuðborgina Kabúl. 
Árásirnar í nótt voru gerðar víða um Afganistan og meðal annars var ráðist á höfuðborgina Kabúl.  EPA/SOHAIL SHAHZAD

Pakistanski herinn gerði í nótt árásir víða um land í Afganistan, þar á meðal á höfuðborgina Kabúl.

Spenna hefur verið á milli Talíbana í Afganistan og stjórnvalda í Pakistan undanfarin misseri og Talíbanar gerður í gærkvöldi árás á landamærastöð Pakistana. Í nótt sagði forsetisráðherrann Shehbaz Sharif að Pakistanar hafi fullt vald til þess að berja niður alla óvini ríkisins og varnarmálaráðherra hans lýsti einnig yfir stríði gegn Talíbönum í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér.

Talíbanar segjast á móti vera í fullum rétti til að gera árásir á Pakistanska hermenn í sjálfsvörn. Aðeins eru nokkrir dagar liðnir frá síðustu árásum en nú var í fyrsta sinn ráðist að höfuðborginni. 

Ekki er ljóst hvort manntjón hafi orðið í árásum næturinnar. Pakistanar hafa lengi sakað Talíbana um að þjálfa hryðjuverkamenn sem fari svo til árása í Pakistan en Talíbanar segja ekkert hæft í þeim ásökunum.

Pakistan Afganistan

Tengdar fréttir

Pakistanar gerðu loftárásir í Afganistan

Pakistan gerði nokkrar loftárásir á Afganistan í nótt. Að þeirra sögn beindust árásirnar að sjö meintum felustöðum vígamanna á landamærum landanna tveggja. Að minnsta kosti átján létust samkvæmt Talibönunum. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið