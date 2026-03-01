Heitir að sökkva öllum íranska flotanum

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir bandaríska herinn hafa sökkt níu skipum íranska flotans. Sum þeirra segir hann „stór og mikilvæg“.
Hann birti fyrir stuttu nokkuð háðska færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann greinir frá þessu. Þar heitir hann því að restin af íranska flotanum hljóti sömu örlög fyrr en varir.
„Þau koma til með að fljóta á hafsbotni líka bráðum!“ segir hann.
Bandaríkjaher segir hann hafa eyðilagt höfuðstöðvar íranska sjóhersins að mestu leyti í annarri árás.
„Að öðru leyti er í fínu lagi með sjóherinn þeirra!“ segir Bandaríkjaforseti og kvittar á færsluna.
Auk þessarar færslu hefur Trump rætt símleiðis við miðla vestanhafs þar sem ýmislegt kemur fram. Hann sagði í samtali við Fox News are 48 íranskir „leiðtogar“ hafi verið drepnir í loftárásum Bandaríkjahers.
Í samtali við Atlantic sagði hann írönsk stjórnvöld vilja taka upp samningaviðræður að nýju. Óljóst er um hvað yrði þá samið.
„Þeir vilja ræða saman, og ég gekkst að því að tala saman, þannig að ég ætla að tala við þá. Þeir hefðu átt að gera það fyrr. Þeir hefðu átt að gefa það eftir sem var praktískt og auðvelt í framkvæmd fyrr. Þeir biðu of lengi,“ sagði Bandaríkjaforseti.
Líkt og fram hefur komið greindi bandaríski herinn frá því að þrír bandarískir hermenn hefðu látið lífið og fimm særst alvarlega frá því að árásir hófust. Írönsk stjórnvöld segja 153 hafa dáið í loftárás á stúlknaskóla í borginni Minab.