Bandarískur maður sem starfaði lengi hjá flugher Bandaríkjanna sem herþotuflugmaður hefur verið handtekinn og ákærður fyrir að aðstoða kínverska herinn. Hann flaug bandarískum herþotum í rúma tvo áratugi og þar á meðal F-35 þotum og þjálfaði bandaríska flugmenn í flugi þeirra þota. Þá hefur hann einnig reynslu af bandarískum kjarnorkuvopnum.
Maðurinn heitir Gerald Eddir Brown Jr. og er 65 ára gamall fyrrverandi majór. Hann er meðal annars sakaður um að hafa komið að því að þjálfa kínverska herflugmenn en til þess þarf leyfi frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, sem Brown mun ekki hafa fengið.
F-35 þoturnar eru hannaðar til að sjást lítið og illa á ratsjám en sú tækni er mjög leynileg í Bandaríkjunum. Auk þess að hafa flogið F-35 flaug Brown einnig F-4 Phantom, F-15 og F-16 þotum fyrir flugher Bandaríkjanna.
Í yfirlýsingu frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna frá því í gærkvöldi var Brown sagður undir grun um að hafa svikið Bandaríkin með því að þjálfa kínverska hermenn í að berjast gegn þeim sem hann hafi svarið að verja.
Einn af stjórnendum Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) segir þetta enn eitt dæmið um að Kínverjar nýti sér þekkingu og getu núverandi og fyrrverandi bandarískra hermanna við nútímavæðingu herafla Kína, sem hefur verið gífurlega umfangsmikil á undanförnum árum.
Bandaríkjamenn hafa kvartað sáran yfir því í gegnum árin að þessi nútímavæðing herafla Kína byggi að miklu leyti á tækni sem stolið var frá Bandaríkjunum.
Fyrir nokkrum árum var fyrrverandi flugmaður fyrir landgöngulið Bandaríkjanna handtekinn í Ástralíu en hann var sakaður um að hjálpa Kínverjum að þjálfa flugmenn í að fljúga af flugmóðurskipum. Sú handtaka var gerð í kjölfar þess að yfirvöld í Bretlandi vöruðu við því að fyrrverandi flugmenn breska flughersins væru að vinna fyrir kínverska herinn og hjálpa til við þjálfun kínverskra flugmanna og við mótun áætlana fyrir átök gegn vestrænum flugmönnum.
Dómsmálaráðuneytið segir að Brown, sem hætti hjá hernum árið 1996 eftir að hafa starfað þar í 24 ár, hafi starfað fyrir Kínverja frá ágúst 2023 eða mögulega lengur. Hann hafi gert samning við kínverskan mann sem heitir Stephen Su Bin. Sá maður játaði fyrir dómi árið 2016 að hafa lagt á ráðin um að stela leynilegum og viðkvæmum gögnum varðandi hernaðartækni af bandarískum fyrirtækjum og fyrir kínverska herinn. Fyrir það var hann dæmdur í fjögurra ára fangelsi.
Brown er sagður hafa varið að minnsta kosti tveimur árum í að þjálfa kínverska flugmenn.