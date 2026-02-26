Mette boðar óvænt til kosninga Atli Ísleifsson skrifar 26. febrúar 2026 11:54 Mette Frederiksen er forsætisráðherra Danmerkur. AP Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur hefur óvænt boðað til þingkosninga í Danmörku þriðjudaginn 24. mars næstkomandi. Frederiksen greindi frá þessu í ræðu á danska þinginu skömmu fyrir hádegi. „Nú er það undir kjósendum komið hvaða stefnu skuli setja,“ sagði Frederiksen í ræðustólnum. Frederiksen er formaður Jafnaðarmanna og hefur gegnt embætti forsætisráðherra Danmerkur frá árinu 2019. Jafnaðarmennn hafa setið í ríkisstjórn með Moderaterne, flokki Lars Lökke Rasmussen, utanríkisráðherra og fyrrverandi forsætisráðherra, og Venstre. Í ræðu sinni þakkaði hún jafnframt samstarfsfólki sínu í ríkisstjórn. „Ég meina það í fullri alvöru að við getum verið stolt af árangrinum,“ sagði Frederiksen sem lauk svo máli sínu á því að óska öllum góðs gengis í kosningabaráttunni framundan. Þingkosningar í Danmörku eiga að fara fram á fjögurra ára fresti að lágmarki og getur forsætisráðherrann boðað til kosninga hvenær sem er, áður en sá frestur er liðinn. Frederiksen boðaði til kosninga í framhaldi af því að þingið samþykkti tillögu um svokallaðan matartékka sem nemur tæpum fimmtíu þúsund krónum til einstaklinga sem uppfylla ákveðin skilyrði. Um er að ræða um tvær milljónir Dana. Frederiksen nýtti ræðuna til að leggja áherslu á baráttumál sín, þar á meðal tillögu um að leggja auðlegðarskatt á Dani sem hún segir að muni aðeins bitna á einu prósenti landsmanna en færa landinu tugi milljarða í skatttekjur. Peningarnir eiga meðal annars að fara í grunnskóla þar sem flokkur hennar vill takmarka nemendafjölda við fjórtán í yngstu bekkjum. Flokkurinn vill líka fella niður fasteignaskatt á ódýrasta húsnæði. Danmörk Þingkosningar í Danmörku Tengdar fréttir Um þriðjungur Dana fær 50 þúsund króna „matartékka“ beint í vasann frá ríkinu Dönsk stjórnvöld hafa komist að samkomulagi um beinan peningastyrk til barnafjölskyldna, lífeyrisþega, bótaþega og námsmanna sem ætlað er að mæta hækkandi matvöruverði í landinu. Um er að ræða skattfrjálsa einskiptisgreiðslu, svokallaðan „matartékka“, sem nemur tæpum 50 þúsund íslenskum krónum til einstaklinga sem uppfylla skilyrði til greiðslunnar, en tæpar 20 þúsund krónur til námsmanna. Þá standa yfir viðræður milli stjórnmálaflokka um lækkun virðisaukaskatts á matvöru. 27. janúar 2026 11:40 Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Erlent Mette boðar óvænt til kosninga Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Háskólinn lagði stúdenta Innlent Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Fleiri fréttir Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Samþykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs Sendiherra sem missti stöðuna vegna tengsla við Epstein handtekinn Hundruð milljarða í að verja strandir fyrir ágangi sjávar Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Norðaustan stórhríð hrellir íbúa austurstrandar Bandaríkjanna Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Sjá meira