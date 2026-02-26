Erlent

Mette boðar ó­vænt til kosninga

Atli Ísleifsson skrifar
Mette Frederiksen er forsætisráðherra Danmerkur.
Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur hefur óvænt boðað til þingkosninga í Danmörku þriðjudaginn 24. mars næstkomandi. 

Frederiksen greindi frá þessu í ræðu á danska þinginu skömmu fyrir hádegi. „Nú er það undir kjósendum komið hvaða stefnu skuli setja,“ sagði Frederiksen í ræðustólnum. 

Frederiksen er formaður Jafnaðarmanna og hefur gegnt embætti forsætisráðherra Danmerkur frá árinu 2019. Jafnaðarmennn hafa setið í ríkisstjórn með Moderaterne, flokki Lars Lökke Rasmussen, utanríkisráðherra og fyrrverandi forsætisráðherra, og  Venstre.

Í ræðu sinni þakkaði hún jafnframt samstarfsfólki sínu í ríkisstjórn. „Ég meina það í fullri alvöru að við getum verið stolt af árangrinum,“ sagði  Frederiksen sem lauk svo máli sínu á því að óska öllum góðs gengis í kosningabaráttunni framundan. 

Þingkosningar í Danmörku eiga að fara fram á fjögurra ára fresti að lágmarki og getur forsætisráðherrann boðað til kosninga hvenær sem er, áður en sá frestur er liðinn. 

Frederiksen boðaði til kosninga í framhaldi af því að þingið samþykkti tillögu um svokallaðan matartékka sem nemur tæpum fimmtíu þúsund krónum til einstaklinga sem uppfylla ákveðin skilyrði. Um er að ræða um tvær milljónir Dana.

Frederiksen nýtti ræðuna til að leggja áherslu á baráttumál sín, þar á meðal tillögu um að leggja auðlegðarskatt á Dani sem hún segir að muni aðeins bitna á einu prósenti landsmanna en færa landinu tugi milljarða í skatttekjur. Peningarnir eiga meðal annars að fara í grunnskóla þar sem flokkur hennar vill takmarka nemendafjölda við fjórtán í yngstu bekkjum. Flokkurinn vill líka fella niður fasteignaskatt á ódýrasta húsnæði.

Dönsk stjórnvöld hafa komist að samkomulagi um beinan peningastyrk til barnafjölskyldna, lífeyrisþega, bótaþega og námsmanna sem ætlað er að mæta hækkandi matvöruverði í landinu. Um er að ræða skattfrjálsa einskiptisgreiðslu, svokallaðan „matartékka“, sem nemur tæpum 50 þúsund íslenskum krónum til einstaklinga sem uppfylla skilyrði til greiðslunnar, en tæpar 20 þúsund krónur til námsmanna. Þá standa yfir viðræður milli stjórnmálaflokka um lækkun virðisaukaskatts á matvöru.

