Starfsmönnum sendiráðs Bandaríkjanna í Jerúsalem barst tölvupóstur frá sendiherranum Mike Huckabee í morgun, þar sem hann hvatti þá sem vildu yfirgefa Ísrael vegna mögulegra árása Bandaríkjanna á Íran ættu að gera það strax í dag.
Huckabee sagði starfsmönnunum heimilt að fara ef þeir óskuðu þess og benti viðkomandi á að bóka flug frá Ben-Gurion flugvellinum strax í dag, hvert sem þeir gætu fengið flug. Varaði hann við því að fregnir af tölvupóstinum myndu líklega verða til þess að auka eftirspurn eftir flugi.
Í tölvupóstinum sagði að ákvörðunin um að vara starfsmenn við hefði verið tekin í kjölfar funda og símtala í nótt en um væri að ræða varúðarráðstöfun, þar sem embættismenn utanríkisráðuneytisins hefðu verið á einu máli um að öryggi starfsmanna væri forgangsmál.
Boðað hefur verið til starfsmannafundar í sendiráðinu síðar í dag, að því er fram kemur í umfjöllun New York Times.
Sendifulltrúar Bandaríkjanna og Íran funduðu í Óman í gær. Íranskir embættismenn og talsmenn Óman sögðu í gær að áfram yrði fundað í næstu viku. Fulltrúar Bandaríkjanna, Steve Witkoff og Jared Kushner, hafa hins vegar ekki tjáð sig um stöðu mála.
Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hefur hvatt fólk til að ferðast ekki til Ísrael né Vesturbakkans í bili og þá hefur margt starfsfólk sendiráðsins í Líbanon verið flutt heim.
Erfitt er að segja til um það hvort rýming sendiráðanna að hluta sé vísbending um að tekin hafi verið ákvörðun um að gera árásir á Íran, hvort um er að ræða varúðarráðstöfun líkt og Huckabee sagði í tölvupóstinum, eða hvort um sé að ræða leikrit sem verið er að setja á svið til að auka þrýstinginn á Íran.
Ef af árásum verður eru hins vegar líkur á því að Íranir muni svara fyrir sig með árásum á herstöðvar eða sendiráð Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum.