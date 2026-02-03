Lægðasvæði suður í hafi og hæðarhryggur fyrir norðaustan land beina austan- og suðaustanátt til landsins. Gera má ráð fyrir kalda eða strekkingi sunnanlands í dag annars hægari vindur.
Á vef Veðurstofunnar segir að austanáttinni fylgi dálitlar skúrir eða él suðaustan- og austantil, en það verður þurrt og bjart veður á Norður- og Vesturlandi.
Hiti á landinu verður á bilinu núll til sjö stig, en svalara fyrir norðan. Það mun svo kólna í kvöld.
„Áfram austlæg átt á morgun, víða gola eða kaldi en allhvasst syðst á landinu. Él um landið austanvert en yfirleitt léttskýjað á vesturhelmingi landsins. Hiti um eða undir frostmarki.
Það er svo litlar breytingar að sjá til fimmtudags, en um kvöldið er útlit fyrir að úrkomusvæði gangi vestur yfir landið með snjókomu, slyddu eða rigningu,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á miðvikudag: Austan 5-13 m/s, en 13-18 syðst. Víða él, en yfirleitt þurrt og bjart um landið vestanvert. Hiti um eða undir frostmarki.
Á fimmtudag: Norðaustan 8-15 suðaustantil, annars hægari vindur. Dálítil él, en bjart að mestu á vesturhelmingi landsins. Kólnar heldur. Snjókoma eða slydda austanlands síðdegis og bætir í vind.
Á föstudag: Austan 5-13 og skúrir eða él, en þurrt á Norðurlandi. Hiti kringum frostmark, en að 6 stigum við suðurströndina.
Á laugardag: Austan og norðaustanátt og dálítil él, en bjart að mestu um landið vestanvert. Hiti um eða undir frostmarki.
Á sunnudag og mánudag: Austanátt og rigning eða slydda með köflum, en úrkomulítið á Norðurlandi. Hlýnar í veðri.