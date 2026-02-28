Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í gærkvöld eða nótt óljós tilkynning þar sem óskað var eftir hennar aðstoð. Á vettvangi greindi sá sem tilkynnti um málið að nágranni hans hefði ýtt í hann, slegið til hans og hótað honum. Meðan lögreglumenn voru að ræða við manninn kom umræddur nágranni á vettvanginn með hnífa í buxnastrengnum sínum.
Þetta er á meðal þess sem greint er frá í dagbók lögreglunnar. Nágranninn er sagður hafa verið mjög ölvaður en ekki árásargjarn. Hann mun hafa verið handtekinn með fjölda hnífa á sér og vistaður í fangaklefa.
Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar tvö, sem sinnir verkefnum í Garðabæ og Hafnarfirði.
Í miðborg Reykjavíkur var maður handtekinn eftir að hafa ítrekað kastað sér utan í lögreglubíla og verið með óspektir. Hann var sagður mjög ölvaður og vistaður í fangaklefa.
Í umdæmi lögreglustöðvar eitt, sem sér um verkefni í Miðborginni, Vesturbæ, Austurbæ, og á Seltjarnarnesi, var tilkynnt um menn sem stálu slökkvitæki af veitingastað. Þeir höfðu notað það utandyra, en svo skilið það eftir og farið í burtu.
Tilkynnt var um hóp drengja sem köstuðu grjóti í gegnum rúðu í grunnskóla í Reykjavík í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sér um mál í Kópavogi og Breiðholti.
Þar var einnig tilkynnt um karl sem fannst utandyra slasaður á fæti og mjöðm. Talið er að hann hafi hrasað niður nærliggjandi tröppur. Hann var fluttur til frekari aðhlynningar á slysadeild.