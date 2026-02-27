Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 23:57 Sakborningarnir eru meðal annars sagðir hafa ekið með fórnarlambið út að Gróttuvita, áður en þeir snéru aftur í miðbæinn þar sem lögreglan stöðvaði för mannanna. Vísir/Vilhelm Þrír karlmenn sæta ákæru fyrir frelsissviptingu og tilraun til ráns, með því að hafa svipt fjórða manninn frelsi og beitt hann ofbeldi og hótunum í því skyni að reyna að hafa af honum verðmæti. Mennirnir eru meðal annars grunaðir um að hafa slegið fórnarlamb sitt með felgulykli, ekið út að Gróttuvita og veitt manninum ítrekuð högg á meðan bílferðinni stóð. Meint brot áttu sér stað sumarið 2020, fyrir tæpum sex árum síðan, en málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í mars næstkomandi. Vísir hefur ákæruna undir höndum en tveir sakborninganna eru á fimmtugsaldri en sá yngsti er á þrítugsaldri. Fórnarlambið er karlmaður á fertugsaldri en árásarmennirnir munu hafa í sameiningu svipt hann frelsi að kvöldi sunnudags þann 14. júní 2020. Samkvæmt ákæru á sá yngsti að hafa hringt í fórnarlambið og mælt sér mót við hann við heimili hans í miðborg Reykjavíkur. Þar hafi hann reynt að fá fórnarlambið inn í bíl en hann hafi hörfað frá. Eldri sakborningarnir tveir hafi náð að hlaupa fórnarlambið uppi og hafi þá veist að honum með ofbeldi og veitt honum spörk þar sem hann lá í jörðinni. Þá hafi einn þremenninganna slegið fórnarlambið með felgulykli og neytt inn í bifreiðina gegn vilja sínum. Þá óku þeir með fórnarlambið að Gróttuvita en snéru svo við og stöðvaði lögregla loks för bílsins í Tryggvagötu. Á meðan á ökuferðinni stóð veitti sá elsti fórnarlambinu ítrekuð hnefahögg og högg og stungu með felgulyklinum, á meðan þeir kröfðust þess að fórnarlambið myndi greiða þeim pening innan mánaðar. Samkvæmt ákærunni var manninum hótað að líf hans væri í hættu ef hann myndi leita til lögreglu. Fórnarlambið hafi hlotið fjölmarga marbletti, eymsli og kúlur á höfði yfir auga og skurð við eyra sem þurfti að sauma. Ákæruvaldið krefst þess að mennirnir þrír verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá hefur fórnarlambið gert kröfu um að hinir ákærðu verði dæmdir til greiðslu skaðabóta upp á 1,5 milljónir króna, með vöxtum, auk greiðslu málskostnaðar. Dómstólar Lögreglumál Reykjavík Mest lesið Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Innlent „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Bein vaxið yfir augun og fólk afmyndast í andliti við notkun peptíða Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Sakfelling Steinu staðfest Innlent Tíu manns í árekstri á Suðurlandi Innlent Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Innlent Fleiri fréttir Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Sjá meira