Fóru með fórnar­lambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Sakborningarnir eru meðal annars sagðir hafa ekið með fórnarlambið út að Gróttuvita, áður en þeir snéru aftur í miðbæinn þar sem lögreglan stöðvaði för mannanna.
Þrír karlmenn sæta ákæru fyrir frelsissviptingu og tilraun til ráns, með því að hafa svipt fjórða manninn frelsi og beitt hann ofbeldi og hótunum í því skyni að reyna að hafa af honum verðmæti. Mennirnir eru meðal annars grunaðir um að hafa slegið fórnarlamb sitt með felgulykli, ekið út að Gróttuvita og veitt manninum ítrekuð högg á meðan bílferðinni stóð. Meint brot áttu sér stað sumarið 2020, fyrir tæpum sex árum síðan, en málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í mars næstkomandi.

Vísir hefur ákæruna undir höndum en tveir sakborninganna eru á fimmtugsaldri en sá yngsti er á þrítugsaldri. Fórnarlambið er karlmaður á fertugsaldri en árásarmennirnir munu hafa í sameiningu svipt hann frelsi að kvöldi sunnudags þann 14. júní 2020. Samkvæmt ákæru á sá yngsti að hafa hringt í fórnarlambið og mælt sér mót við hann við heimili hans í miðborg Reykjavíkur. Þar hafi hann reynt að fá fórnarlambið inn í bíl en hann hafi hörfað frá. Eldri sakborningarnir tveir hafi náð að hlaupa fórnarlambið uppi og hafi þá veist að honum með ofbeldi og veitt honum spörk þar sem hann lá í jörðinni.

Þá hafi einn þremenninganna slegið fórnarlambið með felgulykli og neytt inn í bifreiðina gegn vilja sínum. Þá óku þeir með fórnarlambið að Gróttuvita en snéru svo við og stöðvaði lögregla loks för bílsins í Tryggvagötu. Á meðan á ökuferðinni stóð veitti sá elsti fórnarlambinu ítrekuð hnefahögg og högg og stungu með felgulyklinum, á meðan þeir kröfðust þess að fórnarlambið myndi greiða þeim pening innan mánaðar. Samkvæmt ákærunni var manninum hótað að líf hans væri í hættu ef hann myndi leita til lögreglu.

Fórnarlambið hafi hlotið fjölmarga marbletti, eymsli og kúlur á höfði yfir auga og skurð við eyra sem þurfti að sauma.

Ákæruvaldið krefst þess að mennirnir þrír verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá hefur fórnarlambið gert kröfu um að hinir ákærðu verði dæmdir til greiðslu skaðabóta upp á 1,5 milljónir króna, með vöxtum, auk greiðslu málskostnaðar.

