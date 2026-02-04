Lægðasvæði suður í hafi og hæð fyrir norðan land beina enn austlægri átt til landsins. Víða verður gola eða kaldi í dag en allhvass vindur syðst á landinu.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að austanáttin sé heldur svalari en síðustu daga og því megi búast við éljum austanlands, en á vestanverðu landinu verði yfirleitt þurrt og bjart veður.
Hiti kringum frostmark að deginum.
„Svipað veður fram eftir degi á morgun, en síðdegis ganga skil inn yfir suðaustur- og austurhluta landsins með snjókomu, slyddu eða rigningu. Á þessum slóðum má búast við talsverðri úrkomu um tíma og líkur á að færð spillist á fjallvegum um stundar sakir.
Annað kvöld og aðra nótt ganga skilin vestur yfir landið með einhverri úrkomu í flestum landshlutum, en á föstudag er svo útlit fyrir meinlausa austlæga átt með dálitlum skúrum eða éljum á víð og dreif,“ segir í tilkynningunni.
Á fimmtudag: Norðaustan 13-18 m/s við suðausturströndina, annars hægari vindur. Víða él, en bjart að mestu um landið vestanvert. Hiti um eða undir frostmarki. Snjókoma, slydda eða rigning á Suðaustur- og Austurlandi síðdegis, og einnig vestantil seint um kvöldið. Hlýnar heldur.
Á föstudag: Austan 5-13 m/s og dálitlar skúrir eða él, en birtir til á vesturhelmingi landsins. Hiti 0 til 6 stig, en vægt frost um landið norðaustanvert. Kólnar síðdegis.
Á laugardag og sunnudag: Norðaustan og austan 5-13 og él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Hiti um eða undir frostmarki.
Á mánudag: Austan- og norðaustanátt og rigning, slydda eða snjókoma með köflum. Hlýnar í veðri.
Á þriðjudag: Austlæg átt. Rigning eða slydda með köflum austanlands, annars úrkomulítið.