Ekkert óvenjulegt við kalt og bjart veður Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 23:25 Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi stormur. Vísir/Vilhelm Sigurður Þ. Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur, ráðleggur skíðafólki að gera sér ekki upp vonir um snjókomu. Frostið fer að bíta síðar í vikunni en ekki líklegt að það bóli á snjónum. Mikill kuldi er á meginlandi Evrópu en að sögn Sigga vinnur hún gegn því að skilin frá lægðunum komist almennilega til Íslands og því sé ekki eins kalt hér. Njóta má hlýindanna við suðurströndina þar sem hitinn fer upp í átta stig. „Þessar lægðir eru mjög seigar og senda til okkar hlýrra loft." Sömu sögu er ekki að segja á Norðurlandi þar sem frostið getur náð niður í átta stig. „Það er frekar að menn þurfi að búa sig undir að það liggi úrkomuloft yfir suður- og austanverðu landinu næstu daga og úr því komi rigning og él," segir Siggi sem fór yfir spána í Reykjavík síðdegis í dag. Ekkert óvenjulegt Þrátt fyrir áðurnefnt úrkomuloft telur Siggi það ekki líklegt að snjóa muni á helstu skíðasvæðin á næstunni. „Það er veik von að á föstudaginn verði svolítil úrkoma hér vestanlands en spár eru engan veginn sammála um það og ég held að þau gætu þurft að bíða svolítið eftir alvöru snjó í Bláfjöllum. Þó að það sé betra fyrir norðan er það þannig að þetta eru ekki myndarleg úrkomusvæði sem liggja við austanvert landið og síðar norðaustanvert landið, það er svolítið lítið í þessu," segir hann. Hátt í sjötíu ár eru síðan eins lítil úrkoma hefur mælst á höfuðborgarsvæðinu í janúar. Hann telur veðrið undanfarnar vikur ekki óvenjulegt þar sem Ísland búi yfir miklu meiri breytileika í veðri en meginland Evrópu. „Það er í sjálfu sér ekkert óvanalegt ástand út af fyrir sig en það sem er óvenjulegt er að hæðakerfin eru mjög dugleg að senda þetta kalda loft yfir meginlandið en lægðirnar eru að basla við að senda yfir okkur heldur mildara veður." Siggi segir að búast megi við svipuðu veðri, kalt og bjart, næstu daga en of snemmt sé að spá fyrir veðrinu í febrúar. Kaldara í Flórída heldur en á Íslandi Ekki er einungis kalt á meginlandi Evrópu heldur einnig vestanhafs. Mikið frost hefur verið í Flórída-fylki Bandaríkjanna undanfarna daga og fór frostið mest niður í sex gráður. Frosnar blárberjaplöntur í Flórída-fylki.AP Á meðan var hitinn hérlendis um þrjár gráður samkvæmt The U.S. Sun. Veður Bandaríkin Skíðaíþróttir Skíðasvæði