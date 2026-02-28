Innlent

Þessi skipa lista Fram­sóknar í Reykja­vík

Listinn var samþykktur á tvöföldu kjördæmaþingi Framsóknar i Reykjavík sem haldið var í Safamýri.

Framboðslisti Framsóknar fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í Reykjavík var samþykktur í dag á tvöföldu kjördæmaþingi í Víkingsheimilinu í Safamýri í Reykjavík.

Fram hefur komið að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, muni skipa efsta sæti á lista flokksins. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, skipar annað sæti listans. 

Þorvaldur Daníelsson, fyrsti varaborgarfulltrúi og framkvæmdastjóri Hjólakrafts, er í þriðja sæti, Halldór Bachmann, kynningarstjóri, er í fjórða sæti og Andrea Edda Guðlaugsdóttir, hagfræðinemi og stúdentaráðsliði, í því fimmta.

Boðar „róttækar breytingar“

Í tilkynningu frá Framsókn er haft eftir oddvitanum Einari að hann sé gríðarlega stoltur af listanum og boðar róttækar breytingar. „Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt með því að fá að leiða listann og fagna nýju fólki sem ætlar að taka þátt í baráttunni. Ég hlakka til þess að hefja kröftuga kosningabaráttu og svara kalli kjósenda um róttækar breytingar á stefnu Reykjavíkurborgar.”

Listi Framsóknar í Reykjavík:

  1. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi
  2. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi
  3. Þorvaldur Daníelsson, varaborgarfulltrúi og framkvæmdastjóri Hjólakrafts
  4. Halldór Bachmann, kynningarstjóri
  5. Andrea Edda Guðlaugsdóttir, hagfræðinemi og stúdentaráðsliði
  6. Þórdís Jóna Jakobsdóttir, fíkniráðgjafi
  7. Ína Holoyad, úkraínskumælandi brúarsmiður hjá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu
  8. Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari
  9. Ásrún Kristjánsdóttir, myndlistarmaður og hönnuður
  10. Skúli Bragi Geirdal, sviðsstjóri
  11. Kristjana Þórarinsdóttir, sálfræðingur
  12. Dagbjört Höskuldsdóttir, formaður Sambands eldri Framsóknarmanna og fyrrum kaupmaður
  13. Jón Finnbogason, ráðgjafi
  14. Þórdís Arna Bjarkarsdóttir, læknir í sérnámsgrunni
  15. Fanný Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og kennari
  16. Haraldur Þorvarðarson, kennari og handboltaþjálfari
  17. Ragnhildur Helga Ragnarsdóttir, tæknistjóri
  18. Hörður Ragnarsson, hugbúnaðarsérfræðingur
  19. Sæþór Már Hinriksson, tónlistarmaður og háskólanemi
  20. Ásta Björg Björgvinsdóttir, kennari og tónlistarkona
  21. Gísli J Jónatansson, fyrrverandi kaupfélagsstjóri
  22. Dröfn Skorradóttir, móttökuritari
  23. Ágúst Guðjónsson, lögfræðingur
  24. Hafsteinn Gunnarsson, byggingafræðingur og forstöðumaður
  25. Björg Ósk Gunnarsdóttir, lögfræðingur
  26. Björn Ívar Björnsson, fjármálastjóri og hagfræðingur
  27. Gyða Björg Olgeirsdóttir, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra
  28. Arnar Már Davíðsson, framleiðandi
  29. Linda Björk Hávarðardóttir, aðstoðarforstöðukona á frístundaheimili
  30. Arnþór Árni Logason, tölvunarfræðingur
  31. Bragi Ingólfsson, efnafræðingur
  32. Steinþór Ólafur Guðrúnarson, atvinnubílstjóri
  33. Olga Hrönn Olgeirsdóttir, deildarstjóri í grunnskóla
  34. Breki Halldórsson Bachmann, námsmaður og stuðningsfulltrúi í grunnskóla
  35. Inga Þyrí Kjartansdóttir, formaður eldri borgara í Fossvogi
  36. Ólafur Ólafsson, sérfræðingur
  37. Jóhann Karl Sigurðsson, eldri borgari
  38. Ívar Orri Aronsson, íþróttastjóri
  39. Milla Ósk Magnúsdóttir, kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframleiðandi
  40. Lárus Sigurður Lárusson, söngvari og lögmaður
  41. Hulda Finnlaugsdóttir, fyrrv. sérkennari
  42. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, framkvæmdastjóri og fráfarandi borgarfulltrúi
  43. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, dósent við HÍ og fráfarandi borgarfulltrúi
  44. Níels Árni Lund, fyrrv. skrifstofustjóri
  45. Hjálmar Árnason, fyrrv. þingmaður og skólameistari
  46. Sigrún Magnúsdóttir, fyrrv. borgarfulltrúi og ráðherra
