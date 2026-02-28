Framboðslisti Framsóknar fyrir komandi borgarstjórnarkosningar í Reykjavík var samþykktur í dag á tvöföldu kjördæmaþingi í Víkingsheimilinu í Safamýri í Reykjavík.
Fram hefur komið að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, muni skipa efsta sæti á lista flokksins. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, skipar annað sæti listans.
Þorvaldur Daníelsson, fyrsti varaborgarfulltrúi og framkvæmdastjóri Hjólakrafts, er í þriðja sæti, Halldór Bachmann, kynningarstjóri, er í fjórða sæti og Andrea Edda Guðlaugsdóttir, hagfræðinemi og stúdentaráðsliði, í því fimmta.
Í tilkynningu frá Framsókn er haft eftir oddvitanum Einari að hann sé gríðarlega stoltur af listanum og boðar róttækar breytingar. „Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt með því að fá að leiða listann og fagna nýju fólki sem ætlar að taka þátt í baráttunni. Ég hlakka til þess að hefja kröftuga kosningabaráttu og svara kalli kjósenda um róttækar breytingar á stefnu Reykjavíkurborgar.”
Listi Framsóknar í Reykjavík: