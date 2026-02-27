Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Tómas Arnar Þorláksson skrifar 27. febrúar 2026 23:16 Brynja Helgi Ásgeirsson, forstöðumaður Hlíðarfjalls. vísir/lýður valberg Lögreglan þurfti að grípa inn í við Hlíðarfjall síðustu helgi þegar örtröð myndaðist við bílastæðið. Forstöðumaður skíðasvæðisins segir áfengissölu í brekkunni hafa reynst einkar vel og tekur fram að fjöldi erlendra ferðamanna á svæðinu hafi aukist verulega á síðustu árum. Á skíðum skemmti ég mér sagði skáldið og það á svo sannarlega við hér í Hlíðarfjalli enda búið að vera brjálað að gera og enginn skortur á snjó. Síðustu helgi var metaðsókn á skíðasvæðið. Þegar mest lét voru um 3.500 manns á skíðasvæðinu enda allir grunnskólar höfuðborgarsvæðisins með vetrarfrí á sama tíma. Forstöðumaður Hlíðarfjalls segir skíðasvæðið sjálft hafa ráðið vel við fjöldann þó aðra sögu sé að segja um bílastæðið. „Umferðin á laugardeginum á milli ellefu og tólf var svo mikil að lögreglan ákvað að stöðva hana svo sjúkrabílar myndu komast upp ef það þyrfti. Fólk lagði bílnum bara hvar sem er. Það vildi bara komast í brekkur. Við sáum bíla keyra út í skafla og festa sig og voru ekkert að spá í því. Bara komast í brekkuna og losa sig síðar. Þetta er mjög góður vetur. Síðan um miðjan janúar er búið að vera lítið um lokanir sem er mjög óvanalegt.“ Áfengissala hefur verið leyfileg í fjallinu í nokkur ár en að sögn Brynjars hefur það reynst einkar vel. „Ástæðan fyrir því að við leyfðum það var í rauninni að það var alltaf fólk hérna sem var að smygla eða koma með sitt eigið. Það var bara þannig hérna á sumrin að við vorum undir lyftunum að tína áfengisflöskur í tugatali. Lögreglan hefur unnið þetta í góðu samstarfi við okkur. Þeir eru að mæla og prufa þá sem eru að keyra niður fjallið. Ég veit ekki til þess að neinn hafi verið tekinn af lögreglunni á síðustu árum.“ Aukið millilandaflug til og frá Akureyrarflugvelli hefur gert bæinn að meiri ferðamannastað en áður. Fjöldi erlendra ferðamanna í brekkunni hefur margfaldast á síðustu tveimur árum. „Það er beint flug hérna frá Hollandi og Bretlandi. Það er ótrúlega mikill fjöldi af útlendingum sem koma hingað að skíða. Eins og ég segi þá er mikið af Asíubúum sem eru að koma og þeir eru oft að skíða í fyrsta skipti. Maður sér mikið af þeim leigja sér búnað og fara í brekkurnar.“ Skíðasvæði Áfengi Akureyri Mest lesið Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Innlent „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Bein vaxið yfir augun og fólk afmyndast í andliti við notkun peptíða Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Sakfelling Steinu staðfest Innlent Tíu manns í árekstri á Suðurlandi Innlent Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Innlent Fleiri fréttir Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Sjá meira