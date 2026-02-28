Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 28. febrúar 2026 13:09 Erlingur Erlingsson hernaðarsagnfræðingur ræddi árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. AP/Aðsend Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, setur spurningamerki við réttlætingu Bandaríkjanna og Ísrael fyrir árásum á Íran. Það séu vonbrigði að farið sé á svig við alþjóðalög og erfitt sé að ráða í umfang og árangur aðgerðanna á þessum tímapunkti, svo stuttu eftir að þær hófust. Íranski herinn hefur sagst ætla að kenna Bandaríkjunum og Ísrael „sögulega lexíu“ en Erlingur segir eftir að koma betur í ljós hver viðbrögð Írana verða með gagnárásum. „Það sem að slær mig kannski fyrst og fremst er bara hversu harklega málflutningurinn var settur saman að réttlæta þessar aðgerðir, þar sem er auðvitað farið á svig við stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna og alþjóðalög almennt, þannig það heldur áfram að valda vonbrigðum frá Washington, alveg eins og í Venesúela,“ segir Erlingur. Þrátt fyrir að fáir fæstir myndu sakna íranskra stjórnvalda, þá setur Erlingur spurningarmerki við það hvernig Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa staðið að aðgerðum. „Írönsk stjórnvöld mun enginn syrgja ef að þau falla frá og þessi fjöldamorð á mótmælendum undanfarnar vikur eru auðvitað skelfileg. En það er samt áhyggjuefni ef að leikreglur alþjóðakerfisins eru virtar að vettugi og það er hægt að grípa til hernaðaraðgerða af litlu tilefni. Þannig ég hef töluverðar áhyggjur af því,“ segir Erlingur. Einkum í ljósi þess að samningaviðræður um kjarnorkuáætlun hafi verið í gangi. „Maður spyr sig svolítið, voru þær komnar í strand þannig að það var ástæða til þess að grípa til valdbeitingar eða hvað býr hérna á bakvið?“ Erfitt sé að spá í spilin um það hversu lengi þetta ástand muni vara og hver áhrifin verða. „Við sáum í Venesúela að þar náðist árangur að vissu leyti mjög hratt þó að eftirleikurinn sé kannski dálítið flóknari. Ég gef mér að í Íran verði erfiðara að fella stjórnina með loftárásum einum saman og Trump kallar þarna eftir því að almenningur rísi upp og horfist þá í augu við vald ríkisstjórnarinnar á nýjan leik. Þannig það er mjög erfitt að ráða í það. En ég gef mér að stjórnvöld séu töluvert seigari í Íran heldur en þau voru í Venesúela þannig það verði aðeins meiri viðnámsþróttur, en það er mjög erfitt að spá um,“ segir Erlingur. Íran Bandaríkin Ísrael Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Erlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Innlent Fleiri fréttir Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Sjá meira