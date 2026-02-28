Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 28. febrúar 2026 14:01 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Vísir/Vilhelm Innviðaráðherra boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Markmiðið er að sveitarfélög fái meiri tekjur af mannvirkjunum. Ráðherrann býst við að breytingarnar muni fela í sér hækkun á raforkuverði. Veigamiklar breytingar eru kynntar á fasteignaskráningu stórra og flókinna mannvirkja á Íslandi eins og orkumannvirkja í frumvarpi innviðaráðherra sem fór í samráðsgátt stjórnvalda í síðustu viku. Þar kemur fram að afnema á undanþágu orkumannvirkja frá fasteignamati, að undanskildum þeim sem annast dreifingu raforku. Samkvæmt kynningu á vef Stjórnarráðsins er markmið frumvarpsins að tryggja að orkuvinnsla skili sanngjörnum hlut til samfélaga sem næst búa. Telur nýjan skatt réttlætismál Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í vor. „Við erum þarna að afnema undanþágu frá fasteignaskatti sveitarfélaga. Hingað til hafa fasteignaskattar á svokölluðum stöðvarhúsum verið um einn komma fjórir milljarðar króna á ári. Núna er fyrirhugað að taka fasteignaskatt af öðrum mannvirkjum eins og lónum, stíflum, fráveituskurðum og öðru. Við teljum að þetta sé réttlætismál fyrir sveitarfélögin en þetta er líka stórt og flókið mál. Málið er núna í Samráðsgátt en ég stefni á að mæla fyrir frumvarpinu í vor þegar það kemur úr samráðinu. „Þetta er náttúrulega hækkun, þetta er skattlagning á orkufyrirtækin. Hagfræðisstofnun Háskólans gerir ráð fyrir að orkufyrirtækin muni taka sextíu og níu prósent af hækkuninni en þrjátíu og eitt prósent hennar fari til neytenda.“ Aðspurður hvort slíkar hækkanir gætu ekki aukið verðbólgu svarar Eyjólfur. „Jú, við munum fara mjög varlega í þessi mál og ég geri ráð fyrir að breytingarnar verði lagðar fyrir í þrepum,“ segir Eyjólfur. Frestur að senda umsögn eða ábendingar um frumvarpsdrögin er til og með 6. mars. Orkumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Sveitarstjórnarmál Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Innlent Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel Innlent Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Erlent „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Innlent Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Innlent Fleiri fréttir Guðmundur Árni leiðir áfram listann Býst að raforkuverð hækki samfara fyrirhuguðum skattabreytingum Gylfi Þór leiðir Viðreisn í Mosfellsbæ Segir áhyggjuefni að leikreglur séu virtar að vettugi Forsetahjónin verða viðstödd vígslu íþróttamannvirkis í Búðardal Árás á Íran, Háskóladagurinn og stórkostlegur endurkomusigur Framboðslistinn í Reykjanesbæ staðfestur Frostlaust sums staðar sunnan heiða Nágranninn kom út með hnífa í buxnastrengnum Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Áfengissala í brekkunni hafi reynst vel „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Sjá meira