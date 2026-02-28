Innlent

Býst að raf­orku­verð hækki sam­fara fyrir­huguðum skatta­breytingum

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Vísir/Vilhelm

Innviðaráðherra boðar breytingu á skattlagningu orkumannvirkja og leggur til að undanþága þeirra frá fasteignaskatti verði afnumin. Markmiðið er að sveitarfélög fái meiri tekjur af mannvirkjunum. Ráðherrann býst við að breytingarnar muni fela í sér hækkun á raforkuverði.

Veigamiklar breytingar eru kynntar á fasteignaskráningu stórra og flókinna mannvirkja á Íslandi eins og orkumannvirkja í frumvarpi innviðaráðherra sem fór í  samráðsgátt stjórnvalda í síðustu viku. Þar kemur fram að afnema á undanþágu orkumannvirkja frá fasteignamati, að undanskildum þeim sem annast dreifingu raforku.

Samkvæmt kynningu á vef Stjórnarráðsins er markmið frumvarpsins að tryggja að orkuvinnsla skili sanngjörnum hlut til samfélaga sem næst búa.

Telur nýjan skatt réttlætismál

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra ætlar að mæla fyrir frumvarpinu í vor.

„Við erum þarna að afnema undanþágu frá fasteignaskatti sveitarfélaga. Hingað til hafa fasteignaskattar á svokölluðum stöðvarhúsum verið um einn komma fjórir milljarðar króna á ári. Núna er fyrirhugað að taka fasteignaskatt af öðrum mannvirkjum eins og lónum, stíflum, fráveituskurðum og öðru. Við teljum að þetta sé réttlætismál fyrir sveitarfélögin en þetta er líka stórt og flókið mál. Málið er núna í Samráðsgátt en ég stefni á að mæla fyrir frumvarpinu í vor þegar það kemur úr samráðinu.

„Þetta er náttúrulega hækkun, þetta er skattlagning á orkufyrirtækin. Hagfræðisstofnun Háskólans gerir ráð fyrir að orkufyrirtækin muni taka sextíu og níu prósent af hækkuninni en þrjátíu og eitt prósent hennar fari til neytenda.“

Aðspurður hvort slíkar hækkanir gætu ekki aukið verðbólgu svarar Eyjólfur.

„Jú, við munum fara mjög varlega í þessi mál og ég geri ráð fyrir að breytingarnar verði lagðar fyrir í þrepum,“ segir Eyjólfur.

Frestur að senda umsögn eða ábendingar um frumvarpsdrögin er til og með 6. mars.

Orkumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Sveitarstjórnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið