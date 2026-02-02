Veðurstofan spáir austan og suðaustan fimm til þrettán metrum á sekúndu í dag þar sem hvassast verður við suðurströndina og bætir aðeins í vind sunnanlands á morgun.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði dálitlar skúrir Suðausturlandi og Austfjörðum, en lengst af bjartviðri vestan- og norðanlands.
Hiti verður á bilinu tvö til sjö stig, en kringum frostmark fyrir norðan.
Um og eftir miðja vikuna virðast meinlitlar austlægar áttir eiga að vera áfram ríkjandi.
Á þriðjudag: Suðaustan og austan 5-15 m/s, hvassast við suðurströndina. Dálitlir skúrir á Suðausturlandi og Austfjörðum, en lengst af bjartviðri vestan- og norðanlands. Hiti 2 til 7 stig, en kringum frostmark fyrir norðan.
Á miðvikudag og fimmtudag: Austan 3-10, en 8-13 syðst á landinu. Lítilsháttar él á austanverðu landinu, en yfirleitt þurrt og bjart annars staðar. Frostlaust við suðurströndina, annars frost víða á bilinu 0 til 5 stig.
Á föstudag: Austan 5-13. Yfirleitt þurrt og vægt frost á norðanverðu landinu. Rigning eða slydda með köflum í öðrum landshlutum og hiti 1 til 5 stig, en úrkomulítið um kvöldið.
Á laugardag og sunnudag: Fremur hæg austlæg átt og bjart með köflum, en lítilsháttar él austanlands. Frost 0 til 7 stig.