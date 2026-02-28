Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík kynnir framboðslista sinn fyrir komandi borgarstjórnarkosningar klukkan 16:30 í dag. Listinn verður kynntur í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll, að loknum fundi fulltrúaráðs sem hófst klukkan 15:00, þar sem tillaga kjörnefndar að framboðslista verður afgreiddur.
Fyrir liggur að Hildur Björnsdóttir mun áfram leiða lista flokksins í borginni, en að öðru leyti er búist við að allnokkrar breytingar verði á lista flokksins. Vísir greindi frá því samkvæmt heimildum fyrir helgi að ofarlega á lista megi búast við að verði nokkur ný nöfn á sama tíma og aðrir reynslumiklir borgarfulltrúar verða ekki áfram á lista eða taka sæti neðar en áður.
Nú síðdegis mun svo skýrast hvernig endanlegur listi flokksins verður í Reykjavík, en Sjálfstæðisflokkurinn hefur ásamt Samfylkingunni mælst stærsti flokkurinn í borginni samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum.
Hægt verður að fylgjast með kynningu listans í beinu streymi í spilaranum hér að neðan, en stefnt er að því að útsending hefjist klukkan 16:30.