Ekkert lát virðist vera á áframhaldandi austlægum áttum næstu daga og gerir Veðurstofan ráð fyrir að víða verði stinningsgola eða kaldi í dag. Allhvasst eða hvasst verður með suðurströndinni og þá nálgast úrkomubakki úr suðaustri.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að síðdegis sé von á snjókomu eða slyddu um austanvert landið, fyrst suðaustantil, og útlit sé fyrir að það hlýni þar og bæti í úrkomu með rigningu er líður á kvöldið.
„Skafrenningur getur fylgt snjókomunni inn til landsins og á fjallvegum víða um landið austanvert og því æskilegt að hafa varann á. Dregur svo úr úrkomu seint í kvöld og nótt. Þurrt verður að mestu á Vesturlandi.Á morgun verður hægari vindur og rigning eða skúrir sunnantil, en dálitlar skúrir eða él um á stöku stað um landið norðanvert. Léttir til síðdegis, fyrst austantil.Um helgina kólnar heldur og útlit fyrir fremur hægar austlægar áttir og stöku él, einkum norðan jökla, en annars víða bjartviðri,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Austlæg átt 5-13 m/s og dálitlar skúrir eða él, en allhvasst í Öræfum eftir hádegi og birtir víða til um austanvert landið. Hiti 0 til 6 stig, en víða vægt frost um landið norðanvert. Kólnar norðaustantil síðdegis.
Á laugardag: Norðaustan og austan 5-13 m/s og él, en bjart að mestu á Suður- og Vesturlandi. Hiti um eða undir frostmarki.
Á sunnudag og mánudag: Ákveðin austan- og norðaustanátt norðvestantil og með Suðurströndinni. Rigning, slydda eða snjókoma með köflum, en að mestu þurrt suðvestantil. Hlýnar í veðri.
Á þriðjudag: Útlit fyrir austlæga átt og rigningu, slyddu eða snjókomu eftir hádegi norðan- og austantil. Úrkomulítið á suðvestanverðu landinu. Hiti um eða yfir frostmark.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norð- og norðaustlægar áttir og dálitlar skúrir eða él, en þurrt að mestu suðvestantil. Heldur kólnandi.