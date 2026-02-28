Innlent

Þau skipa lista Sjálf­stæðis­flokksins í Reykja­vík

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Listi Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningar í Reykjavík var kynntur í dag.
Hildur Björnsdóttir, Bjarni Eggerts Guðjónsson, Brynjar Þór Níelsson, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Rúnar Freyr Gíslason verða í efstu fimm sætunum á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Listinn var kynntur í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll nú fyrir stundu. 

Listinn var samþykktur með öllum atkvæðum gegn tveimur á fundi Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík sídegis. 

Birgir Ármannsson, fyrrverandi forseti Alþingis, stýrði fundinum þar sem listinn var kynntur en fundinn sóttu nokkur hundruð Sjálfstæðismanna að því er segir í tilkynningu. Sjálf kynnti Hildur Björnsdóttir, oddviti floksinns í borginni, efstu fimmtán á lista en listann í heild sinni má finna neðar í fréttinni.

Ákall sé um breytingar

Kynning listans markar upphaf kosningabaráttu flokksins að því er fram kemur í tilkynningunni, en Hildur kynnti jafnframt niðurstöður skoðanakönnunar sem unnin var fyrir flokkinn sem sögð er sýna að yfir 70% borgarbúa kalli eftir breytingum í vor. 

„Þessi niðurstaða staðfestir það sem við finnum á hverjum degi í samtölum okkar við borgarbúa; fólk vill nýja forystu, skýrari stefnu og árangur í þeim málum sem varða daglegt líf þess,“ er haft eftir Hildi. 

„Breytingar gerast ekki af sjálfu sér. Þær krefjast liðs sem hefur bæði kjark, vilja og þor til að framkvæma. Við erum það lið! Það öfluga og samstæða lið sem skipar lista Sjálfstæðisflokksins og stendur mér hér að baki er staðráðið í að bretta upp ermar og láta verkin tala. Við erum breytingaraflið sem borgarbúar kalla eftir. Nú tökum við til í Reykjavík.“

Hildur Björnsdóttir kynnti fólkið sem skipar efstu sæti listans á opnum fundi í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll síðdegis í dag.aðsend

Hér má finna lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í heild sinni:

1. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi

2. Bjarni Eggerts Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjasviðs

3. Brynjar Þór Níelsson, lögfræðingur

4. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi

5. Rúnar Freyr Gíslason, leikari

6. Guðný María Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur

7. Albert Guðmundsson, lögfræðingur og formaður Varðar

8. Bjarni Fritzson, rithöfundur og bókaútgefandi

9. Sigrún Ásta Einarsdóttir, framkvæmdastjóri

10. Björn Gíslason, borgarfulltrúi

11. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi

12. Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur

13. Helga Margrét Marzellíusardóttir, tónskáld og kórstjóri

14. Safa Jemai, hugbúnaðarverkfræðingur og frumkvöðull

15. Daníel Hjörvar Guðmundsson, verslunarmaður og lögfræðingur

16. Elínborg Ásdís Árnadóttir, kennari

17. Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, viðskiptastjóri

18. Már Másson, ráðgjafi og eigandi hjá Athygli

19. Katla Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri

20. Kristjón Jónsson, byggingatæknifræðingur og MBA

21. Ásthildur Bertha Bjarkadóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur

22. Elías Blöndal Guðjónsson, verslunarmaður

23. Arna Stjarna, gullsmiður

24. Luca Kostic, knattspyrnuþjálfari

25. Auður Jónsdóttir, viðskiptafræðingur og hagfræðingur

26. Eva Dögg M Sigurgeirsdóttir, viðskipta- og markaðsfræðingur

27. Stefán Karl Snorraon, mannauðsstjóri

28. Hlíf Sturludóttir, framkvæmdastjóri

29. Atli Guðjónsson, fagstjóri landupplýsinga

30. Tómas Orri Tryggvason, nemi

31. Kolbrún Ólafsdóttir, fyrrum sérhæfður leikskólastarfsmaður

32. Þórarinn Hjaltason, samgönguverkfræðingur

33. Anna Fríða Ingvarsdóttir, nemi

34. Logi Stefánsson, verslunarmaður

35. Georg Ingi Kulp, tónlistarmaður og rafvirkjanemi

36. Ingibjörg H. Sverrisdóttir, varaformaður SES

37. Alda María Þórðardóttir, formaður Heimdallar

38. Guðmundur Snorrason, endurskoðandi og formaður félags sjálfstæðismanna í Nes- og Melahverfi

39. Erna Birgisdóttir, laganemi

40. Eydís Helga Viðarsdóttir, sagnfræðinemi

41. Berta Biering, fv. skrifstofufulltrúi

42. Bjarni Pálsson, framkvæmdastjóri og formaður félags sjálfstæðismanna á Kjalarnesi

43. Gunnar Örn Ólafsson, eftirlaunaþegi

44. Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur

45. Svava Johansen, kaupmaður

46. Ragnar Jónasson, rithöfundur

