Hildur Björnsdóttir, Bjarni Eggerts Guðjónsson, Brynjar Þór Níelsson, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og Rúnar Freyr Gíslason verða í efstu fimm sætunum á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Listinn var kynntur í Sjálfstæðissalnum við Austurvöll nú fyrir stundu.
Listinn var samþykktur með öllum atkvæðum gegn tveimur á fundi Varðar, fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík sídegis.
Birgir Ármannsson, fyrrverandi forseti Alþingis, stýrði fundinum þar sem listinn var kynntur en fundinn sóttu nokkur hundruð Sjálfstæðismanna að því er segir í tilkynningu. Sjálf kynnti Hildur Björnsdóttir, oddviti floksinns í borginni, efstu fimmtán á lista en listann í heild sinni má finna neðar í fréttinni.
Kynning listans markar upphaf kosningabaráttu flokksins að því er fram kemur í tilkynningunni, en Hildur kynnti jafnframt niðurstöður skoðanakönnunar sem unnin var fyrir flokkinn sem sögð er sýna að yfir 70% borgarbúa kalli eftir breytingum í vor.
„Þessi niðurstaða staðfestir það sem við finnum á hverjum degi í samtölum okkar við borgarbúa; fólk vill nýja forystu, skýrari stefnu og árangur í þeim málum sem varða daglegt líf þess,“ er haft eftir Hildi.
„Breytingar gerast ekki af sjálfu sér. Þær krefjast liðs sem hefur bæði kjark, vilja og þor til að framkvæma. Við erum það lið! Það öfluga og samstæða lið sem skipar lista Sjálfstæðisflokksins og stendur mér hér að baki er staðráðið í að bretta upp ermar og láta verkin tala. Við erum breytingaraflið sem borgarbúar kalla eftir. Nú tökum við til í Reykjavík.“
1. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi
2. Bjarni Eggerts Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjasviðs
3. Brynjar Þór Níelsson, lögfræðingur
4. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi
5. Rúnar Freyr Gíslason, leikari
6. Guðný María Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur
7. Albert Guðmundsson, lögfræðingur og formaður Varðar
8. Bjarni Fritzson, rithöfundur og bókaútgefandi
9. Sigrún Ásta Einarsdóttir, framkvæmdastjóri
10. Björn Gíslason, borgarfulltrúi
11. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi
12. Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur
13. Helga Margrét Marzellíusardóttir, tónskáld og kórstjóri
14. Safa Jemai, hugbúnaðarverkfræðingur og frumkvöðull
15. Daníel Hjörvar Guðmundsson, verslunarmaður og lögfræðingur
16. Elínborg Ásdís Árnadóttir, kennari
17. Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, viðskiptastjóri
18. Már Másson, ráðgjafi og eigandi hjá Athygli
19. Katla Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri
20. Kristjón Jónsson, byggingatæknifræðingur og MBA
21. Ásthildur Bertha Bjarkadóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur
22. Elías Blöndal Guðjónsson, verslunarmaður
23. Arna Stjarna, gullsmiður
24. Luca Kostic, knattspyrnuþjálfari
25. Auður Jónsdóttir, viðskiptafræðingur og hagfræðingur
26. Eva Dögg M Sigurgeirsdóttir, viðskipta- og markaðsfræðingur
27. Stefán Karl Snorraon, mannauðsstjóri
28. Hlíf Sturludóttir, framkvæmdastjóri
29. Atli Guðjónsson, fagstjóri landupplýsinga
30. Tómas Orri Tryggvason, nemi
31. Kolbrún Ólafsdóttir, fyrrum sérhæfður leikskólastarfsmaður
32. Þórarinn Hjaltason, samgönguverkfræðingur
33. Anna Fríða Ingvarsdóttir, nemi
34. Logi Stefánsson, verslunarmaður
35. Georg Ingi Kulp, tónlistarmaður og rafvirkjanemi
36. Ingibjörg H. Sverrisdóttir, varaformaður SES
37. Alda María Þórðardóttir, formaður Heimdallar
38. Guðmundur Snorrason, endurskoðandi og formaður félags sjálfstæðismanna í Nes- og Melahverfi
39. Erna Birgisdóttir, laganemi
40. Eydís Helga Viðarsdóttir, sagnfræðinemi
41. Berta Biering, fv. skrifstofufulltrúi
42. Bjarni Pálsson, framkvæmdastjóri og formaður félags sjálfstæðismanna á Kjalarnesi
43. Gunnar Örn Ólafsson, eftirlaunaþegi
44. Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur
45. Svava Johansen, kaupmaður
46. Ragnar Jónasson, rithöfundur