Lögmaður telur Reykjavíkurborg hafa bakað sér margra milljóna skaðabótaskyldu í kjölfar uppsagnar verktaka við Ölduselsskóla. Engar upplýsingar sé að fá um ástæðuna. Loka þurfti skólanum vegna öryggismála eftir uppsögnina. Borgin biðst afsökunar á
Síðastliðna sex mánuði hefur verktakafyrirtækið HH Hús unnið að framkvæmdum við Ölduselsskóla, meðal annars vegna myglu og rakaskemmda. Vikulega var haldinn verkfundur milli verktaka og verkkaupa, sem er borgin. Líkt og venjulega mættu fulltrúar beggja í hús á miðvikudag á það sem átti að vera eðlilegur stöðufundur. Á þeim fundi var verktakanum hins vegar fyrirvaralaust sagt upp.
Fundurinn fór fram á kaffistofu kennara og urðu því starfsmenn skólans vitni að rifrildi milli verktakans og borgarinnar í kjölfar uppsagnarinnar.
„Það var í öllu falli bara illa að því staðið, því miður, og óvarfærið. Það er kannski tvíþætt, upplýsingagjöf var enginn og fundurinn fer fram í viðurvist kennara og starfsfólks og eðlilega draga þau ályktanir af því sem að þau heyra þar og við hörmum það mjög og getum ekki annað gert en að biðjast afsökunar á því,“ segir Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds hjá Reykjavíkurborg.
Í gær, degi eftir uppsögnina, mætti svo verktakinn og fjarlægði öll sín tæki og tól, þar á meðal girðingu við skurð sem er á lóð skólans. Við það skapaðist hættuástand og þurfti að loka skólanum í gær og í dag.
Nýr verktaki hefur tekið við og skólinn verður opnaður á ný á mánudag og framkvæmdir fara fram samhliða skólastarfi. Ástæða uppsagnarinnar er sögð vera að HH Hús hafi ekki uppfyllt gæðakröfur við frágang á verkinu og ekki verið brugðist nægilega vel við athugasemdum.
Lögmaður HH Húsa kveðst þó ekki hafa fengið nákvæmari útskýringar en það. „Nú er staðan sem sagt þannig, ég er búinn að fara í gegnum verkfundargerðir á þessu verki og venju samkvæmt þá eru haldnir verkfundir vikulega og ég er búinn að vera að vinna mig í gegnum þetta, það verður bara ekki séð á neinum þessara verkfunda að fundið hafi verið að neinu er varðar verktöku umbjóðenda míns sem getur varðað því að honum sé fyrirvaralaust sagt upp þessu verki,“ segir Elimar Hauksson, lögmaður HH Húsa.
Til hafi orðið viðvarandi viðskiptasamband milli verkkaupa og verktaka.
„Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar. Það er til dæmis verið að finna að því að múrverkamenn séu ekki með nafnspjöld á verkstað. Það náttúrlega bara eðli málsins samkvæmt er ekki þannig, en það er hins vegar reynt að bæta úr því. Fundið að því að fólk hafi kannski ekki verið með hjálma, á það bent að sé ekki hjálmaskylda og bókað í fundargerð að umbjóðandi minn ætli hins vegar að skylda alla til þess að vera með hjálma. Þetta eru svona atriði sem er búið að vera að finna að. Algjörlega fráleitt að ætla að byggja á því að það sé einhver veruleg vanefnd, og ekki búið að hóta riftun á samningi í einni einustu fundargerð. Þetta kemur eins og þruma úr heiðskýru lofti,“ segir Elimar.
Í tilkynningu frá Foreldrafélagi Ölduselsskóla vegna framkvæmda við skólann, sem fréttastofa hefur undir höndum, leggur foreldrafélagið áherslu á að öryggi og starfsumhverfi nemenda og starfsfólks skólans verði tryggt. Tilkynninguna í heild sinni má sjá hér að neðan.
„Foreldrafélag Ölduselsskóla leggur ríka áherslu á að styðja skólastjórnendur og starfsfólk skólans í þeim verkefnum sem tengjast framkvæmdum við skólann. Mikilvægt er að starfsumhverfi og öryggi bæði starfsfólks og nemenda sé tryggt á meðan framkvæmdum stendur. Foreldrafélag Ölduselsskóla harmar að Umhverfis- og Skipulagsráð Reykjavíkurborgar hafi ekki sinnt upplýsingaskyldu við stjórnendur skólans sem endaði í óþarfa röskun á skólastarfi fimmtudaginn 26. og föstudaginn 27. febrúar.
Við væntum þess að Reykjavíkurborg tryggi framvegis markvissara upplýsingaflæði, betra samráð og skýrara verklag svo öryggi, velferð og samfella í skólastarfi verði ávallt í forgangi á meðan framkvæmdum stendur. Jafnframt viljum við taka fram að stjórnendur skólans hafa lagt sig alla fram við að halda uppi sem eðlilegustu skólastarfi í krefjandi aðstæðum vegna framkvæmda með hag nemenda og starfsmanna að leiðarljósi. Við skorum á Reykjavíkurborg að breyta verklagi og auka stuðning við skólastjórnendur sem starfa við skóla þar sem viðamiklar endurbætur fara fram. Við ítrekum að sú staða sem nú er uppi er afleiðing þess að viðhald skólahúsnæðis hefur um árabil verið vanrækt og ekki sinnt með fullnægjandi hætti. Það er brýnt að Reykjavíkurborg axli ábyrgð, bæti verklag sitt og tryggi markvissara viðhald og stuðning svo slíkt ástand skapist ekki aftur, hvorki með tilliti til öryggis né velferðar nemenda og starfsfólks.“