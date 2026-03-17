Starfs­maður grunaður um kyn­ferðis­brot á leik­skóla

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn starfaði á leikskóla á Akranesi.
Ungur karlmaður var handtekinn á Akranesi í gær, grunaður um að hafa brotið kynferðislega á leikskólabarni. Maðurinn var starfsmaður á leikskólanum.

„Starfsmaður sætir rannsókn hjá lögreglu grunaður um kynferðisbrot gegn barni,“ segir Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, upplýsingafulltrúi Akraneskaupstaðar, í samtali við fréttastofu.

Heimildir fréttastofu herma að um sé að ræða leikskólann Garðasel og að starfsmaðurinn hafi ekki starfað lengi á leikskólanum.

„Málið er í höndum lögreglu og rannsóknin er á mjög viðkvæmu stigi,“ segir Sigrún en lögreglan á Akranesi fer með rannsóknina.

Hún staðfestir að fundað hafi verið með foreldrum allra leikskólabarnanna í dag og þau upplýst um stöðu mála. Leikskólastarf heldur áfram óbreytt.

„Starfsmaðurinn er ekki við störf og verður ekki á meðan rannsókn stendur yfir,“ segir hún.

Ekki náðist í lögregluna við vinnslu fréttarinnar.

