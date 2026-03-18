Sænskur ríkis­borgari tekinn af lífi í Íran

Atli Ísleifsson skrifar
Maria Malmer Stenergård er utanríkisráðherra Svíþjóðar. EPA

Sænskur ríkisborgari var líflátinn í Íran fyrr í dag. Frá þessu greindi Maria Malmer Stenergård, utanríkisráðherra Svíþjóðar, í dag.

„Það er með skelfingu sem ég hef tekið á móti upplýsingum um að sænskur ríkisborgari hafi verið tekinn af lífi í Íran fyrr í dag,“ sagði ráðherrann.

Stenergård segir að maðurinn hafi verið handtekinn í júní 2025. Í yfirlýsingu segir hún að hugur sinn sé hjá aðstandendum mannsins bæði í Íran og í Svíþjóð.

„Dauðarefsingar eru ómanneskjulegar, grimmilegar og óbætanleg refsing. Svíþjóð og önnur ESB-ríki fordæma skilyrðislaust beitingu slíkra refsinga,“ sagði ráðherrann.

Sænska blaðið Aftonbladet vísar í íranska fjölmiðla og segja manninn hafa verið grunaðan um njósnir. Á hann að hafa deilt myndum og upplýsingum með ísraelsku leyniþjónustunni Mossad – myndir og upplýsingar sem varða þjóðaröryggi Írans.

Stenergård segir sænsk stjórnvöld hafa átt í viðræðum við írönsk stjórnvöld allt frá því að maðurinn var handtekinn í júní síðasta sumar. Í þeim viðræðum hafi sænsk stjórnvöld krafist þess að maðurinn myndi hljóta réttláta málsmeðferð og ekki vera dæmdur til dauða.

„Ábyrgðin liggur alfarið hjá Íran. Svíþjóð mun halda áfram að fordæma alvarleg mannréttindabrot,“ segir ráðherrann.

