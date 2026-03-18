Meirihluti borgarstjórnar samþykkti tillögu Sjálfstæðisflokksins um að fjarlægja Kjartan Magnússon og Mörtu Guðjónsdóttur úr nefndum og ráðum borgarinnar í gær. Þau yfirgáfu Sjálfstæðisflokkinn og gengu í Miðflokkinn fyrr í þessum mánuði.
Sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áttu Kjartan og Marta sæti í borgarráði auk ýmissa annarra nefnda og ráða borgarinnar. Fyrri félagar þeirra í Sjálfstæðisflokknum lögðu til að þeim yrði vikið úr þeim sætum í gær.
Tillagan var samþykkt með sextán atkvæðum, þar af ellefu atkvæðum meirihlutans í borgarstjórn. Fulltrúar Framsóknarflokksins sátu hjá, að því er kemur fram í frétt Ríkisútvarpsins.
Þetta er í annað skiptið á skömmum tíma sem Sjálfstæðisflokkurinn lætur víkja fulltrúum sínum úr nefndum og ráðum. Helgi Áss Grétarsson, fyrsti varaborgarfulltrúi flokksins, missti einnig sæti sín í þeim eftir að hann fór í faðm Miðflokksins í síðasta mánuði.
Þau Helgi Áss, Kjartan og Marta hafa þegar tilkynnt forsætisnefnd borgarinnar að þau hyggist starfa saman sem óháðir borgarfulltrúar það sem eftir lifir kjörtímabilsins.
Þó að Helgi Áss sé ekki borgarfulltrúi þýðir staða hans sem fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að skylt sé að kalla hann inn í borgarstjórn og ákveðnar fastanefndir ef forföll verða hjá flokknum. Þannig tók Helgi Áss sæti á tveimur borgarstjórnarfundum eftir að hann yfirgaf Sjálfstæðisflokkinn.
Hann þiggur einnig laun frá borginni fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, sem er ætlað að greiða fyrir trúnaðarstörf sem fyrstu varaborgarfulltrúar gegna alla jafna fyrir flokka sína, jafnvel þótt hann gegndi engum slíkum trúnaðarstörfum lengur.