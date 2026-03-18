Ekki hættur í Samfylkingu þótt hann bjóði fram fyrir Framsókn Kjartan Kjartansson skrifar 18. mars 2026 10:31 Siggeir F. Ævarsson, nýbakaður framsóknarmaður. Hann leiddi lista Samfylkingarinnar í Grindavík í síðustu sveitarstjórnarkosningum en náði ekki inn í bæjarstjórn. Hann tekur nú sæti neðarlega á lista Framsóknarflokksins. Formaður Samfylkingarinnar í Grindavík segist hvergi nærri hættur í flokknum þó að hann sé á framboðslista Framsóknarflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Erfitt hafi verið að fá fólk á lista fyrir Samfylkinguna og hann því ákveðið að taka slaginn með Framsókn. Athygli vakti að Siggeir F. Ævarsson, formaður Samfylkingarinnar í Grindavík og oddviti hennar í síðustu kosningum, var á ellefta sæti framboðslista Framsóknarflokksins þegar hann var kynntur í gær. Siggeir var jafnvel titlaður formaður Samfylkingarinnar í Grindavík á listanum. Samfylkingin náði ekki inn manni í bæjarstjórn í síðustu kosningum og segir Siggeir að það hafi ekki gengið vel að finna frambjóðendur í ár. „Ég ákvað að í stað þess að gera ekki neitt að taka slaginn með þessu góða fólki í Framsóknarflokknum," segir Siggeir í viðtali við Vísi. Framboðið fyrir Framsókn bar nokkuð brátt að. Siggeir segist hafa sett sig í samband við Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur, oddvita Framsóknarflokksins og forseta bæjarstjórnar, sem hafi tekið vel í að setja hann á listann. Framsóknarfólkið í sveitarstjórninni hefur staðið sig vel eftir að bærinn var rýmdur fyrir rúmum tveimur árum, að mati Siggeirs. „Mér finnst sveitarstjórn, sérstaklega í minni sveitarfélögum, alltaf snúast meira um fólk en flokka. Ég er ekkert genginn í Framsókn, ég er bara að vinna með góðu fólki að uppbyggingu Grindavíkur. Ég er mikill samfylkingarmaður og myndi seint titla með framsóknarmann," segir Siggeir sem sóttist ekki eftir sæti ofar á listanum. Róa öll í sömu átt Útlit er fyrir að aðeins tveir listar verði í framboði í Grindavík í vor: Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Þegar hefur verið ákveðið að Rödd unga fólksins, sem á einn bæjarfulltrúi, bjóði ekki fram í ár. Siggeir segist telja að hagsmunir allra Grindvíkinga séu um það bil þeir sömu. Umræða hafi komið upp um hvort rétt væri að stilla aðeins upp einu framboði. Það hafi þó reynst erfitt í framkvæmd með flokka sem standi á gömlum merg. „Við erum öll að róa í sömu átt, að byggja bæinn okkar upp aftur og tryggja að það verði hægt að búa og starfa í Grindvík aftur," segir nýbakaði framsóknarmaðurinn. Grindavík Sveitarstjórnarmál Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Framsóknarflokkurinn