Grunur um brot gegn barni í algjörum forgangi hjá lögreglu Jakob Bjarnar skrifar 18. mars 2026 10:59 Hið litla samfélag á Akranesi er slegið eftir að upp kom mál á leikskólanum Garðaseli en starfsmaður þar er grunaður um brot gegn barni. vísir/vilhelm Málið sem upp kom á Akranesi og snýst um grun um kynferðisbrot gegn barni er í forgangi hjá Lögreglunni á Vesturlandi. Málið er á afar viðkvæmu stigi. Þetta segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn. Vísi hefur borist ábending um að annað tilvik en það sem greint var frá í gær hafi komið upp. Lögregla sé með það á sínu borði og að það tengist þá þessum sama starfsmanni. Áhyggjufullir foreldrar Foreldrum hefur hins vegar ekki verið greint frá því með formlegum hætti, aðeins haldinn fundur í gær þar sem leiðbeiningar um hvernig þau ættu að ræða við börn sín og eftir hverju þau ættu að hlusta. Þá er fullyrt að í dag muni nokkur tilvik til viðbótar verða tilkynnt til barnaverndarnefndar og fara þá til skoðunar. Ásmundur kannast hins vegar ekki við annað tilvik þegar eftir því er gengið. „Á mánudaginn var aðili handtekinn grunaður um brot gegn barni. Við höfum ekki viljað tjá okkur neitt meira um þetta mál en að það er grafalvarlegt, er í algjörum forgangi hjá okkur og hefur sinn gang." Ásmundur vildi ekki segja meira, ekki hvort maðurinn væri enn í haldi lögreglu né nokkuð annað. Hann sagði málið afar viðkvæmt og að hann hefði fullan skilning á áhyggjum foreldra. Maðurinn með hreint sakavottorð Vísir greindi frá málinu í gær en óhætt er að segja að hið tiltölulega smáa samfélag á Akranesi sé slegið. Foreldrar velta því nú fyrir sér meðal annars hvernig það megi vera að maður, sem er ungur að árum og ráðinn var á leikskólann fyrir um mánuði, geti fengið svo greiðan aðgang að börnum, ekki síst í ljósi þess að ekki er langt um liðið síðan mál kom upp í Reykjavík, sama eðlis: Samkvæmt heimildum Vísis er erfitt við að eiga, viðkomandi mun vera með hreint sakavottorð, eins og allir sem ráðnir eru til að starfa við leikskóla. Þá er vert að hafa hugfast að viðkomandi, sem er ekki heimamaður en hefur tengsl við Akranes, hefur enn ekki verið fundinn sekur.