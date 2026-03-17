Gagnheiðargöng verði sáttaleið Austfirðinga Kristján Már Unnarsson skrifar 17. mars 2026 21:41 Tillaga ráðamanna Fjarðabyggðar að sátt um jarðgöng á Austurlandi. Annarsvegar göng undir Gagnheiði milli Héraðs og Seyðisfjarðar með afleggjara til Mjóafjarðar. Hins vegar göng undir Eskifjarðarheiði. grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur verið boðaður á opinn fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á fimmtudag til að svara spurningum um forgangsröð jarðganga. Fjarðabyggð hefur kynnt þingnefndinni tillögu að sáttaleið á Austfjörðum. Í fréttum Sýnar var rifjað upp að innviðaráðherrann ýtti Fjarðarheiðargöngum út af borðinu fyrir jól og setti Fljótagöng til Siglufjarðar í fyrsta sæti. Hann setti jafnframt Fjarðagöng á Austfjörðum og göng milli Súðavíkur og Ísafjarðar saman í 2. til 3. sæti. Tillaga ríkisstjórnarinnar um nýja forgangsröðun jarðganga sem núna er í meðförum Alþingis.grafík/Hjalti Freyr Ragnarsson Meginrök ráðherrans fyrir þessari breyttu forgangsröðun sagði hann öryggissjónarmið. Á þau hafa landsmenn verið minntir á síðustu daga. Fyrir helgi og um helgina féllu stór snjóflóð bæði á Siglufjarðarveg og einnig veginn um Súðavíkurhlíð, einmitt á vegarkafla sem þessum jarðgöngum er ætlað að leysa af hólmi. En Austfirðingar virðast ekki vera á því að gefa eftir fyrsta sætið baráttulaust. Á myndbandi sem Samgöngufélagið fékk fyrirtækið Envalys til að gera í tengslum við viðhorfskönnun, sem það stendur fyrir um jarðgöng á Austurlandi, er farið yfir þá jarðgangakosti sem þar hafa einkum verið til skoðunar. Svona gætu jarðgöng úr Seyðisfirði opnast inn í Mjóafjörð, samkvæmt myndbandi Samgöngufélagsins.Envalys Sveitarfélagið Múlaþing hefur ásamt fjölda annarra aðila sent inn umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis þar sem þess er krafist að Fjarðarheiðargöng verði aftur sett í fyrsta sæti. Fjarðabyggð sendi einnig inn umsögn þar sem sveitarfélagið áréttar að það styðji Fjarðagöng heilshugar, göngin sem lægju milli Seyðisfjarðar og Norðfjarðar um Mjóafjörð og voru sett fram fyrir Fjarðarheiðargöng í samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar. Norðfjarðargöng eru síðustu jarðgöng sem grafin voru á Austurlandi. Þau voru opnuð árið 2017.Jóhann K. Jóhannsson En það vekur einnig athygli að Fjarðabyggð setur fram tillögu um sáttaleið í sinni umsögn, göng sem lægju undir Gagnheiði til Seyðisfjarðar en með gatnamótum og legg til Mjóafjarðar. Jafnframt yrðu gerð önnur göng undir Eskifjarðarheiði sem gætu í vetrarófærð leyst veginn um Fagradal af hólmi en myndu jafnframt tengja helstu byggðir Mið-Austurlands. Stjórnarmeirihlutinn á Alþingi leggur höfuðáherslu á að samgönguáætlun klárist á þessu þingi. Hugsanlegt er að hún verði samþykkt fyrir þinghlé, sem verður í maí vegna sveitarstjórnarkosninga. Annars mun hún væntanlega klárast í byrjun júnímánaðar. Löngu sé kominn tími á göng á svæðinu enda hafi fjölmargir lent í hremmingum, þar sem litlu mátti muna, á leið sinni milli Ísafjarðar og Súðavíkur. 14. mars 2026 12:53 Stórt snjóflóð við Siglufjörð og veginum lokað Mjög stórt snjóflóð féll fyrir utan Siglufjörð í nótt en Siglufjarðarvegi hefur verið lokað frá Ketilási til Strákaganga vegna þessa. Hættustig vegna snjóflóða er nú í gildi á norðanverðum Tröllaskaga. 14. mars 2026 11:01 Sameinist í baráttu um að fá risabor og gangaþrennu Einn helsti forystumaður Austfirðinga um áratugaskeið, Sveinn Jónsson, verkfræðingur á Egilsstöðum, hvetur Austfirðinga til að fylkja liði um Fjarðagöng en um leið að sameinast í baráttu um að jarðgöngum milli fjarðanna og Héraðs verði flýtt. Jafnframt hvetur hann til þess að keyptur verði risabor til landsins til að heilbora öll göngin í einu samfelldu verki, en slíkir borar voru notaðir með góðum árangri við Kárahnjúka til að bora virkjanagöng fyrir tveimur áratugum. 7. desember 2025 07:11 Segir göng undir Fjarðarheiði ekki fjárhagslega forsvaranleg Ríkisstjórnin er einhuga um að breyta forgangsröðun jarðganga og setja Fljótagöng í fyrsta sæti og hafa þingflokkar stjórnarinnar samþykkt tillöguna. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að Fjarðarheiðargöng hafi ekki verið fjárhagslega forsvaranleg. 3. desember 2025 21:10