Skógareldur ógnar byggð í Álasundi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. mars 2026 23:56 Íbúi á eyjunni Súlu tók þessa mynd í kvöld. Håvar Sandvik Á þriðja hundrað manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna stærðar skógareldar í Álasundi á Sunnmæri. Til stendur að rýma fleiri heimili en suðurhlíð Sykurtopps á eyjunni Heissu, vestustu eyju byggðarinnar, er eitt eldhaf. Samkvæmt umfjöllun Verdens gang barst slökkviliðinu í Álasundi fyrst tilkynning um eldinn á þriðja tímanum í dag að staðartíma. Á kortinu hér að neðan sést hvar íbúum hefur þegar verið gert að rýma í grænu og hvar til stendur að rýma í rauðu. Um 300 manns hefur verið gert að yfirgefa heimili sín bæði norðan- og sunnanmegin tindsins. Lögreglan gaf myndina út í svo lágri upplausn en á henni er suðurhluti byggðarinnar á eynni Heissu.Lögreglan á Mæri og Raumsdal Allt tiltækt slökkvilið vinnur að því að slökkva eldinn en hann er sums staðar kominn skuggalega nálægt byggð. Fyrr í kvöld sagði Sindre Kongshaug vaktstjóri í slökkviliði Álasunds að eldhafið ætti ekki nema um 80 metra í byggðina. Þeim sem hefur verið gert að rýma hefur verið komið upp á hótelum um bæinn en gert er ráð fyrir því að rýma gæti þurft fleiri hverfi eftir því sem á líður nóttina. Ert þú eða einhver sem þú þekkir búsettur í Álasundi? Ertu með myndefni? Sendu okkur fréttaskot hérna.