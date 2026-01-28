Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sé ekki reiður Íslandi. Trump talaði nokkrum sinnum í síðustu viku, á tveimur mismunandi dögum, um Ísland. Í einu tilfelli talaði hann um að vegna Íslands væri öðrum leiðtogum í Atlantshafsbandalaginu illa við sig og að Ísland hefði leitt til lækkana á mörkuðum vestanhafs.
Á fundi utanríkismálanefndar öldungadeildarinnar í dag spurði þingmaðurinn Tim Kaine Rubio hvort Trump hefði ekki örugglega verið að ruglast á Íslandi og Grænlandi eða hvort Bandaríkin væru núna reið Íslandi.
Rubio sagði það rétt að Trump hefði ruglast. Hann hafi ætlað að segja Grænland og sagði Rubio einnig að allir væru kunnugir því að forsetar rugluðust og sumir gerðu það meira en Trump. Var hann þar að vísa í Joe Biden.
KAINE: The president repeatedly mistook Iceland for Greenland, right? We're not mad at Iceland, correct?RUBIO: Yeah, he meant to say Greenland, but I think we're all familiar with presidents who have verbal stumbles. Some made a lot more than this oneKAINE: Nice try pic.twitter.com/EFHzAgD0wM
Ummæli Rubios eru þvert á orð Karoline Leavitt, talskonu Trumps, sem hafði áður haldið því fram að Trump hafi í rauninni ekki verið að kalla Grænland Ísland, heldur hafi hann verið að kalla Grænland Ís-land.
Á fundinum var Rubio einnig spurður út í viðhorf ríkisstjórnarinnar til NATO og það hvort hann tryði því enn að það væri í hag Bandaríkjanna að vera aðilar að bandalaginu.
Ráðherrann svaraði á þann veg að endurhugsa þurfi NATO. Margir forsetar fyrir utan Trump hefðu kvartað yfir bandalaginu en Trump væri eingöngu sá háværasti.
Rubio sagði önnur ríki NATO þurfa að gera meira og hafa meiri hernaðargetu og þetta snerist ekki eingöngu um peninga.
„Þetta eru auðug ríki og vegna verndar NATO hafa þau haft ráðrúm til að verja fúlgum fjár í velferðarkerfi sín en ekki varnarmál. Nú mun það kannski byrja að breytast.“
Ruio sagðist hafa fulla trú á því að þessu væri sýndur ákveðinn skilningur innan NATO og að Bandaríkin hefðu í önnur horn að líta en til Evrópu. Hann sagði þó einnig að svo virtist sem að nokkur ríki NATO í Evrópu væru ekki tilbúin til að standa sína plikt.
Þegar kemur að Grænlandi og hótunum ríkisstjórnarinnar í garð Grænlendinga, Dana og bandamanna þeirra á undanförnum vikum og mánuðum, sagði Rubio að staðan væri góð.
„Ég tel okkur á góðum stað núna. Við áttum frábæran fund með framkvæmdastjóra NATO," sagði Rubio. Hann sagði von á frekari fundum með Grænlendingum og Dönum og sagðist vongóður um að jákvæð lausn væri í sjónmáli.