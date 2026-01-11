Veður

Óvissu­stig á vegi milli Kirkju­bæjarklausturs og Jökulsár­lóns

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það verður ekki þessi blíða við Jökulsárlón síðar í dag og í kvöld. Myndin er úr safni.
Óvissustig verður á veginum milli Kirkjubæjarklausturs og Jökulsárlóns frá klukkan 15:00 í dag og fram eftir morgundeginum 12. janúar. Búast má við að vegurinn geti lokað með skömmum fyrirvara samkvæmt tilkynningu frá Vegagerðinni.

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á suð- og austurhluta landsins. Viðvaranirnar taka gildi í kvöld. Fyrstu veðurviðvaranirnar taka gildi klukkan níu í kvöld á Austfjörðum, Miðhálendinu og Suðausturlandi. Spáð er norðan fimmtán til 25 metrum á sekúndu og snörpum vindhviðum.

Fram kom í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar í morgun að von væri á hríðarverði austast á landinu í kvöld.

Umferð Færð á vegum Skaftárhreppur

