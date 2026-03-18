Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það vond tíðindi að Seðlabankinn hafi séð sig knúinn til að hækka stýrivexti á ný, þótt þeir séu enn talsvert lægri en haustið 2024. Hún segir ljóst að verðbólguvæntingar þurfi að slá niður og að ríkisstjórnin muni ekki hvika frá áætlun um að reka ríkissjóð réttum megin við núllið.
Í skrifum sínum viðurkennir Kristrún að stjórnvöld hafi verið vongóð eftir lægstu verðbólgumælingu í fimm ár síðasta haust og lækkun stýrivaxta, en að þau hafi mögulega fagnað of snemma.
„Þróunin hefur verið í rétta átt. Það er staðreynd – þó að nú hafi orðið bakslag,“ segir Kristrún sem bætir við að ríkisstjórnin taki ábyrgð á stöðunni og muni herða sig enn frekar.
Forsætisráðherra segir hækkanirnar sem nú blasi við vera á breiðum grunni og að því þurfi allir armar hagstjórnarinnar að vinna saman. Hún bendir á að kjarasamningar séu í gildi sem setji launaþróun skorður og að ríkisstjórnin muni leggja sitt af mörkum í fjármálaáætlun og með því sem hún kallar fyrstu hallalausu fjárlögin í nærri áratug.
Þá segir hún stjórnvöld jafnframt vera að klára Airbnb-málið á Alþingi og önnur úrræði sem eigi að draga úr þenslu á húsnæðismarkaði. Einnig sé unnið að fyrstu atvinnustefnu Íslands sem verði kynnt á næstu vikum.
Kristrún segir jafnframt að fyrirtæki beri ábyrgð á stöðunni og verði að halda aftur af álagningu til að styðja við efnahagslegan stöðugleika.
Að hennar sögn er ekki í boði að missa sjónar á verkefninu. Hún segist trúa því að takast megi að vinda ofan af bakslaginu og skapa betra jafnvægi í íslensku efnahagslífi til lengri tíma.