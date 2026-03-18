Þyrlan kölluð út vegna slasaðrar konu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 18. mars 2026 15:08 Þyrla Vísir/Vilhelm Þyrlusveit Landhelgisgælsunnar og þrjár björgunarsveitir voru kallaðar út vegna konu sem slasaðist á Landmannaleið. Hún verður flutt á Landspítalann. Þetta staðfesta Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, og Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Ásgeir sgir að þyrlusveitin hafi verið kölluð rétt fyrir klukkan tvö vegna konu sem slasaðist. Björgunarsveitirnar voru þegar komnar á vettvang en talið var tilefni til að kalla út þyrluna. Konan verður flutt á Landspítalann og er þyrlan nú á leiðinni. Að sögn Jóns Þórs voru björgunarsveitirnar Dagrenning á Hvolsvelli, Flugbjörgunarsveitin á Hellu og Sigurgeir í Árnessýslu kallaðar út. Landhelgisgæslan Björgunarsveitir