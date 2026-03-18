Skrifuðu undir sam­komu­lag um varnar­sam­starf við ESB

Kjartan Kjartansson skrifar
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, handsala samkomulagið í Brussel í dag.
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, handsala samkomulagið í Brussel í dag.

Utanríkisráðherra skrifaði undir samkomulag um samstarf við Evrópusambandið í öryggis- og varnarmálum í Brussel í dag. Samkomulagið er sagt styrkja samstarfið hvað varðar Úkraínu, norðurslóðir, netöryggi og fleira.

Samstarf Íslands og ESB á sviði öryggis- og varnarmála er sagt færast upp á hærra stig með samkomulaginu í sameiginlegri yfirlýsingu þeirra. Það styrki öryggi og auki hagsæld beggja aðila. Yfirlýsingin hefur enn ekki verið birt á vef stjórnarráðsins.

Í samkomulaginu felist rammi utan um samstarfið og styrki það, meðal annars hvað varðar stuðninginn við Úkraínu, málefni norðurslóða og öryggi sjófarenda, netöryggi, tækniógnir, efnahagslegt öryggi og loftslagsbreytingar.

Í samstarfinu felst meðal annars að haldinn verði árlegur samráðsfundur íslenskra stjórnvalda og ESB um öryggismál.

„Evrópusambandið og Ísland eru nánir vinir. Við deilum bæði áskorunum og öryggi,“ skrifar Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins á samfélagsmiðla.

Kallas og Þorgerður Katrín með samkomulagið undirritað.Kaja Kallas

Samkomulagið dýpki samstarfið á svæðum sem skipti máli fyrir öryggi evrópskra og íslenskra borgara.

„Þetta er sigur bæði fyrir Evrópusambandið og Ísland.“

Evrópuríki hafa lagt aukna áherslu á öryggis- og varnarmál og samstarf á því sviði síðasta árið. Sú þróun hefur ekki síst verið drifin áfram af versnandi samskiptum Evrópu og Bandaríkjanna í kjölfar stjórnarskipta vestanhafs í byrjun síðasta árs.

Ekki aðeins hefur Bandaríkjastjórn oft verið á öndverðum meiði við evrópska ráðamenn um Úkraínu heldur hefur Trump-stjórnin gert Evrópumönnum morgunljóst að varnir Evrópu og Atlantshafsbandalagið sé ekki lengur í forgangi hjá henni.

Íslensk stjórnvöld hafa aukið framlög sín til öryggis- og varnarmála og lýst yfir vilja til þess að leggja meira fram til Atlantshafsbandalagsins. Þá tilkynnti ríkisstjórnin fyrr í þessum mánuði að haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort aðildarviðræður við ESB skyldu teknar upp að nýju.

Fréttin verður uppfærð.

Utanríkismál Öryggis- og varnarmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið NATO

