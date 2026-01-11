Bandaríkin og Ísrael verði skotmörk verði ráðist að Íran Lovísa Arnardóttir skrifar 11. janúar 2026 09:03 Skjáskot úr myndbandi sem tekið var í Teheran í Íran. Vegna farsíma- og internetlokunar er fréttaflutningur og myndbirtingar frá landinu afar takmörkuð. Vísir/AP Mohammad Bagher Qalibaf, forseti íranska þingsins hefur varað við því að bandarískir hermenn og Ísrael verði skotmörk ef Bandaríkin gera árás vegna mótmæla. Mótmæli gegn klerkastjórninni hafa nú staðið yfir víða í Íran í um tvær vikur. Í það minnsta 116 eru látnir og mikill fjöldi slasaður. Þúsundir hafa verið handtekin. Fjallað er um málið á vef AP. Vegna Internet- og farsímalokunar í landinu er umfjöllun erlendra miðla takmörkuð en samkvæmt bandarískum mannúðarsamtökum, Human Rights Activists News Agency, hafa um 2.600 verið handtekin vegna mótmælanna. Í frétt AP segir að forseti íranska þingsins hafi varað við því að bandaríski herinn og Ísrael yrðu „lögmæt skotmörk“ ef Bandaríkin gerðu árás á íslamska lýðveldið, eins og Donald Trump forseti hefur hótað. Mótmæli hafa farið fram um allan heim um helgina. Myndin er tekin á mótmælum í Frankfurt í Þýskalandi í gær. Vísir/EPA Qalibaf setti þessa hótun fram þegar þingmenn ruddust að ræðupalli íranska þingsins og hrópuðu: „Dauði yfir Ameríku!“ Þingið var sýnt í beinni útsetningu og hélt Qalibaf, sem er harðlínumaður, þar ræðu, þar sem hann hrósaði lögreglu, byltingarvörðunum og sjálfboðaliðasveit varðanna fyrir að hafa staðið sig vel gegn mótmælendum. „Íbúar Írans eiga að vita að við munum taka á þeim með hörðustu hætti og refsa þeim sem eru handteknir,“ sagði Qalibaf. Hann hélt áfram og hótaði Ísrael og Bandaríkjunum. „Ef ráðist verður á Íran, verða bæði hið hernumda landsvæði og allar bandarískar herstöðvar, bækistöðvar og skip á svæðinu lögmæt skotmörk okkar,“ sagði Qalibaf og að Íran myndi bregðast við hvers konar ógnum. Í frétt AP segir óljóst hversu alvarlegar þessar hótanir eru, sérstaklega í ljósi þess að loftvarnir landsins eru enn eyðilagðar eftir tólf daga stríðið við Ísrael síðasta sumar. Ákvörðun um að efna til átaka eða stríðs yrði alltaf tekin af æðsta leiðtoga Írans, Ayatollah Ali Khamenei. Horfa til frelsis Trump lýsti yfir stuðningi við mótmælendur fyrir helgi og sagði á samfélagsmiðlum að í Íran væri verið að horfa til frelsis, sem aldrei fyrr, og að Bandaríkin væru reiðubúin að hjálpa. Utanríkisráðuneytið gaf síðar út viðvörun um að það ætti ekki að leika neina leiki við Trump, honum væri alvara með sínum yfirlýsingum. Greint var frá því í gærkvöldi að starfsmenn á þremur spítölum í Íran segðu að fjöldi slasaðra og látinna mótmælenda sem streymdi til þeirra sé slíkur að þeir hafi ekki undan og ekki gefist tími til að veita þeim lífsbjargandi aðhlynningu. Mótmæli hafa farið fram um landið allt og einnig erlendis. Íranir búsettir á Íslandi komu saman við stjórnarráðið í miðborginni í gær. Khamenei hefur gefið í skyn að hertar aðgerðir séu í vændum, þrátt fyrir viðvaranir Bandaríkjanna. Ríkissaksóknari Írans, Mohammad Movahedi Azad, varaði til dæmis við því í gær að allir sem tækju þátt í mótmælum yrðu taldir „óvinir Guðs“ og yrðu ákærðir fyrir glæpi sem varða dauðarefsingu. Í yfirlýsingunni, sem íranska ríkissjónvarpið birti, sagði að jafnvel þeir sem „hjálpuðu óeirðaseggjum“ myndu sæta ákærunni. Tæpar tvær vikur eru síðan íbúar í Íran tóku til við að mótmæla efnahagsstjórn landsins, háu verðlagi og versnandi lífskjörum. Mótmælin hófust í höfuðborginni Tehran en standa nú yfir um allt land. 