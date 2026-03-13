Skólastjóri Laugarnesskóla segir það mikinn létti að geta loks tekið nýtt skólaþorp í gagnið en þau hafa beðið í þrjú ár eftir lausn á húsnæðisvanda skólans. Gripið verður til ráðstafanna til að bæta umferðaröryggi fyrir börnin við Reykjaveg.
Skólaþorpið er vel á veg komið í Laugardalnum steinsnar frá Laugardalsvelli á innan við ári eftir að áformin voru kynnt. Fimmti og sjötti bekkur Laugarnesskóla mun setjast á skólabekk strax að loknu páskafríi. Í spilaranum hér að neðan má sjá hvernig skólaþorpið lítur út eins og stendur:
Aðstaðan er nauðsynleg til að leysa af skólahald í Laugarnesskóla á meðan framkvæmdir standa þar yfir meðal annars vegna myglu. Síðar mun þorpið hýsa starfsemi Laugalækjarskóla og Langholtsskóla þegar framkvæmdir hefjast þar. Reiknað er með að aðstaðan verði nýtt næstu fimmtán árin.
„Þetta breytir mjög miklu fyrir okkur að fá þetta í notkun núna í vor. Við erum búin að bíða eftir því að komast úr Laugarnesskólahúsinu í þrjú ár. Það er ofboðsleg tilhlökkun að taka fyrsta áfangann í notkun. Þetta er dálítið öðruvísi en við höfum fengið að venjast í bráðabirgðahúsnæði fyrir skóla í Reykjavík.“
Um er að ræða tíu kennslustofur en í haust munu sex stofur bætast við. Um 400 nemendur munu sækja skólaþorpið.
„Svo sérðu hérna móta fyrir þar sem verður dyraop þegar seinni áfanginn kemur í haust og þá munu koma tvær stofur til viðbótar hérna. Já það mun ná hérna lengur til suðurs en svæðið er og þessi göngustígur sem þið sjáið þarna verður til dæmis færður aðeins lengra, nær Suðurlandsbrautinni.“
Svo ásýndin hérna mun breytast töluvert?
„Já þetta verður náttúrulega bara glæsilegt þegar allt er komið. Fallegt þorp og þetta verður bara kósý.“
Töluvert hefur verið fjallað um umferðaröryggi við Reykjaveg, skammt frá, eftir að ekið var í tvígang á börn sem þveruðu veginn í sama mánuði.
Hafið þið áhyggjur af því eða verða gerðar einhverjar ráðstafanir í kringum það?
„Það verða gerðar ráðstafanir og auðvitað höfum við áhyggjur. Reykjavegurinn er dálítið umferðarþung gata. Það verður gerð breyting á þverun til móts við skólaþorpið. Meðal annars ný gangbraut og síðan verður Hofteigi lokað til austurs þannig hann verður bara að botnlanga sem mun náttúrulega auka öryggi barnanna gífurlega mikið. Börnin eru að fara koma mikið til hérna úr hverfinu yfir Reykjaveginn, ýmist upp Reykjaveginn eða úr Hofteigi hérna beint á móti okkur.“
Björn horfir fram á bjartari tíma eftir að hafa þurft að horfa á eftir góðu starfsfólki vegna veikinda af völdum myglu.
„Það er gleðiefni að þetta sé að koma loksins.“
Ákveðinn léttir að sjá þetta sigla í höfn?
„Já, mikill léttir, að sjálfsögðu.“