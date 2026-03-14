Mjög stórt snjóflóð féll fyrir utan Siglufjörð í nótt en Siglufjarðarvegi hefur verið lokað frá Ketilási til Strákaganga vegna þessa. Hættustig vegna snjóflóða er nú í gildi á norðanverðum Tröllaskaga.
Ólíver Hilmarsson, ofanflóðasérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
Viðvarandi hætta á snjóflóðum hefur nú verið á norðanverðum Vestfjörðum síðan á miðvikudaginn. Óvissustig er nú í gildi þar eftir hættustig síðustu daga. Óvissustig er einnig í gildi í Eyjafirði innanverðum en á Tröllaskaga utanverðum er búið að færa óvissustig yfir á hættustig. Búið er að loka umferð um Siglufjarðarveg vegna snjóflóðahættu en stórt snjóflóð þveraði veginn í nótt.
Gular veðurviðvarnir taka gildi á Norðvesturlandi og á Vestfjörðum í nótt. Búið er að opna umferð um Súðavíkurhlíð og Flateyrarveg eftir að þeim var lokað í vikunni.
„Gera má ráð fyrir að umtalsverð snjósöfnun hafi átt sér stað og að flekar hafi myndast í suðlægum viðhorfum. Mjög stórt flóð féll í Selskál yfir Siglufjarðarveg síðustu nótt,“ segir á vef Veðurstofunnar.