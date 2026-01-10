Frost og hægur vindur Lovísa Arnardóttir skrifar 10. janúar 2026 07:28 Eflaust prýðisdagur til að fara með ruslið þurfi einhverjir að gera það. Vísir/Vilhelm Hæð yfir Grænlandi og lægðasvæði vestur af Skotlandi beina til okkar norðaustan- og austanátt. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að þannig eigi að vera fremur hægur vindur í dag en strekkingur við suðausturströndina. Þá geti orðið skýjað með köflum um landið austanvert og einhver smáél á stangli, en bjartara yfir vestanlands. Á Vestfjörðum megi þó búast við éljagangi fram undir kvöld, og nú í morgunsárið sjáist éljabakkar á sveimi við suðvesturströndina. Frost 0 til 12 stig, kaldast inn til landsins. Samkvæmt hugleiðingum verður áfram svöl norðaustanátt á morgun og það bætir smám saman í vind. Dálítil él norðan- og austantil, en yfirleitt léttskýjað um landið suðvestanvert. Á mánudag er svo útlit fyrir ákveðna norðanátt með éljagangi um landið norðanvert. Nánar um veðurspá á vef Veðurstofunnar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á sunnudag: Norðaustan og austan 5-13 m/s, en 13-18 við suðausturströndina. Víða dálítil él, en bjart að mestu um landið suðvestanvert. Frost 0 til 12 stig, kaldast inn til landsins. Bætir heldur í vind um kvöldið. Á mánudag: Norðan 8-15, en 15-23 á Suðausturlandi og Austfjörðum. Víða él, en yfirleitt þurrt sunnanlands. Frost 0 til 8 stig. Á þriðjudag: Minnkandi norðan- og norðvestanátt og bjart með köflum, en snjókoma austanlands fram eftir degi. Herðir á frosti. Á miðvikudag: Norðaustlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en dálítil él suðaustantil. Kalt í veðri. Á fimmtudag: Norðaustan- og austanátt og hlýnar með snjókomu eða slyddu, en úrkomulítið á Suðvestur- og Vesturlandi. Á föstudag: Norðlæg átt og él, en þurrt að mestu sunnan heiða. Veður Mest lesið „Erum að sjá allt niður í níu og ellefu ára stúlkur“ Innlent Martraðakennd flugferð: „Það voru allir að öskra á Allah og hágrátandi“ Innlent Gæsluvarðhaldskröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað Innlent Miklar tafir á Hellisheiði vegna slyss Innlent Ráðast í úttekt á hljóðdempun á höfuðborgarsvæðinu Innlent „Ég veit ekkert hvað er í gangi“ Innlent Ákærður með hraði fyrir að nauðga dreng í Hafnarfirði Innlent Þessi sóttu um hjá Höllu Innlent Klappar fyrir ferðalöngunum í óveðrinu Innlent Kviknaði í ruslagámi í Keflavík Innlent Fleiri fréttir Frost og hægur vindur Norðaustlæg átt og allvíða él Veginum lokað við Skaftafell og fólk leitar í fjöldahjálparstöð Vara við eldingum á Suðausturlandi Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Áfram kalt á landinu Óvenjulega hlýr desember Áfram kalt og lægðir sækja að landinu Hægir vindar og snjókoma norðan- og austantil Þykknar upp og snjóar Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Rólegt veður en kalt næstu daga Kólnar verulega á fyrstu dögum ársins Gular viðvaranir taka gildi Hvessir þegar líður á daginn Spáin fyrir gamlárskvöld að teiknast upp Frystir norðaustantil í kvöld Væta vestantil eftir hádegi Kuldaskil á leið yfir landið Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Sjá meira