Það verður áfram kalt á landinu í dag og vindáttin austlæg – gola eða kaldi – en sums staðar strekkingur við suður- og vesturströndina. Yfirleitt má reikna að verða þurrt veður vestantil, en á austanverðu landinu má búast við éljum.
Frá þessu segir á vef Veðurstofunnar. Þar kemur fram að í nótt hafi mælst mest frost 18,9 stig á Sauðárkróksflugvelli og 18,6 stig við Mývatn. Frost í dag verður almennt á bilinu núll til tólf stig, minnst við suðaustur- og austurströndina.
„Undir kvöld eru líkur á að snjókomubakki með sterkari vindi komi inn á suðaustanvert landið og þá má búast við versnandi akstursskilyrðum á þeim slóðum.Á morgun er síðan norðaustan kaldi eða strekkingur í kortunum og él nokkuð víða, þó ætti að vera þurrt og bjart á suðvestanverðu landinu. Suðaustantil verður áfram sterkari vindur (allhvass eða hvass) og áðurnefndur snjókomubakki verður viðloðandi fram yfir hádegi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á fimmtudag: Austan og norðaustan 5-13 m/s, en 13-20 suðaustanlands. Bjart með köflum suðvestan- og vestanlands, annars skýjað og víða él. Frost 0 til 8 stig.
Á föstudag: Norðaustan 3-10, en 10-15 með suðausturströndinni fyrir hádegi. Bjartviðri á Suður- og Vesturlandi, en él norðan- og austanlands, einkum við ströndina. Frost 2 til 12 stig.
Á laugardag og sunnudag: Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Þurrt og bjart suðvestan- og vestanlands, annars skýjað með köflum og líkur á éljum. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Hæg breytileg átt. Stöku él við ströndina, en bjart inn til landsins. Frost 3 til 14 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan.
Á þriðjudag: Suðlæg átt og léttskýjað, en skýjað við suður- og vesturströndina. Áfram kalt í veðri.