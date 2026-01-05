Víðáttumikið hæðakerfi suður í hafi veldur hæðahrygg sem teygir sig yfir landið og verða almennt vindar hægir í dag en þó einhver strekkingur norðvestantil. Búast má við snjókomu eða éljum um landið norðan- og austanvert.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Það verður úrkomulítið suðvestantil og léttir víða til um vestanvert landið síðdegis.
Gera má ráð fyrir frosti tveimur til átta stigum en að hiti verði um og yfir frostmark við Suður- og Vesturströndina að deginum. Herðir á frosti á morgun.
„Á þriðjudag verða áfram hægir vindar og þurrt að mestu, en stöku él um landið norðanvert og kaldi eða strekkingur austast.Á miðvikudag nálgast lægðardrag landið úr suðvestri sem ber með sér örlítið hlýrra loft. Þá er útlit fyrir að smálægðir taki að myndast suður af landinu, á mörkum misheitra loftmassa. Lægðirnar valda snjókomu eða éljagangi um landið sunnan- og austanvert þegar skil þeirra ganga inn á land á miðvikudagskvöld og fimmtudag, en þá kólnar aftur. Þá má einnig búast við hvössum vindstrengjum við suðurströndina ásamt skafrenningi, einkum á fjallvegum og inn til landsins,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Fremur hæg norðlæg átt, en strekkingur með austurströndinni. Él norðaustantil, en annars bjart með köflum. Vaxandi austan- og suðaustanátt vestantil með kvöldinu með allhvössum eða hvössum vindstrengjum norðvestantil. Frost 2 til 13 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan.
Á miðvikudag: Ákveðin austlæg átt, en hægari norðaustantil. Víða él eða snjókoma, en slydda syðst á landinu og þurrt að mestu vestantil fram eftir degi. Hiti nærri frostmarki við suðurströndina, en annars talsvert frost.
Á fimmtudag: Austlægar eða norðaustlægar áttir ogvíða dálítil él, en snjókoma eða slydda sunnantil. Úrkomulaust að kalla á Norðurlandi. Dregur heldur úr frosti og hiti um og yfir frostmark við Suðurströndina.
Á föstudag og laugardag: Útlit fyrir norðlægar eða norðaustlægar áttir og snjókomu með köflum eða él, einkum fyrir norðan, en lengst af úrkomulaust að kalla á Suður- og Vesturlandi. Kólnandi veður.
Á sunnudag: Útlit fyrir ákveðinn norðan- og norðaustan strekking eða allhvassan vind með snjókomu, einkum norðvestan til og síðar austantil.