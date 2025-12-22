Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Atli Ísleifsson skrifar 22. desember 2025 13:51 Svona verður staðan á hádegi á aðfangadag. Veðurstofan hefur gefið út gular og appelsínugular viðvaranir fyrir stærstan hluta landsins á næstu dögum. Appelsínugular viðvaranir verða í gildi á Vestfjörðum og á norðanverðu landinu vegna storms eða roks á aðfangadag. Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Gular viðvaranir taka fyrst gildi á morgun, Þorláksmessu, á norðvestan-, vestan- og sunnanverðu landinu vegna talsverðrar eða mikillar rigningar. Norðantil taka gular viðvaranir sömuleiðis gildi vegna sunnan hvassviðris eða storms. Á aðfangadag eru svo gular viðvaranir víða í gildi, meðal annars á höfuðborgarsvæðinu og austantil, vegna hvassviðris, en víða annars staðar einnig vegna rigningar. Á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og Miðhálendi taka appelsínugular viðvaranir gildi að morgni aðfangadags og gilda þær til klukkan þrjú síðdegis sama dag, en til miðnættis á Miðhálendi. Spáð er sunnan 18 til 25 metrum á sekúndu og rigningu en vindhviður munu geta farið yfir 40 metra á sekúndu við fjöll. „Hættulegt að ferðast vegna vinds, sérílagi fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. Lausamunir eru líklegir til að fjúka og staðbundið foktjón mögulegt,“ segir á vef Veðurstofunnar. Aðfararnótt jóladags eru svo gular viðvaranir í gildi á vestan og norðanverðu landinu til morguns. Veður Jól Mest lesið „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Innlent Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Erlent „Þetta hefur verið þungur tími“ Innlent Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Erlent Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Innlent Undirbúningur árásarinnar stóð yfir í marga mánuði Erlent Naut aðstoðar samskiptasérfræðinga vegna veiðigjaldamálsins Innlent Trump skipar sendifulltrúa fyrir Grænland Erlent Varð vitni að ótrúlegum norðurljósum: „Mér fannst þetta magnað“ Innlent Fleiri fréttir Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Austan stormur og gular viðvaranir á morgun Hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Bjartviðri suðvestantil en hvasst suðaustanlands Blæs hressilega af austri Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Gul viðvörun vegna snjókomu Snjókoma í kortunum Kuldinn bítur í kinnar landsmanna Sjá meira