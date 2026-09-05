Bandaríkjaher hefur gert árás á þrjú írönsk olíuskip eftir að Íranir skutu skotflaugum að tveimur bandarískum herskipum, að sögn aðgerðarstjórnar hersins. Árásir milli ríkjanna tveggja hafa færst í aukana síðastliðna viku.
Bandaríkjaher segist hafa gert olíuskip nærri Kharg-eyju og annað nálægt Jask í Ómanflóa „varanlega óvirk“ og „gjöreyðilagt“ það þriðja eftir að áhöfn þess var gert að yfirgefa skipið.
Að sögn Bandaríkjahers voru árásirnar svar við tilraunum íranska byltingarvarðarins til að skjóta að tveimur skipum bandaríska sjóhersins. Í færslu aðgerðarstjórnarinnar (CENTCOM) á X er haft eftir aðmírálnum Brad Cooper:
„Látum skilaboðin til Íranska byltingarvarðarins vera skýr: Ef þið skjótið á tvö af okkar skipum munum við leggja á ykkur enn meiri efnahagslegan kostnað – með því að taka út þrjú af ykkar skipum.
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd
Við munum ekki hika við að verja bandaríska heri og, ef nauðsyn krefur, eyðileggja takmarkaðan og berskjaldaðan olíuflota Írans.“
Bandaríkjaher hafi komist hjá árásum byltingarvarðarins sem hafi beinst að bandarísku flugmóðurskipi. Engir bandarískir hermenn hafi særst í tilraunum Írana.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, skrifaði í færslu á X:
„Þetta er einfalt: ef Íran skýtur á bandarísk skip munum við eyðileggja (og sökkva) olíuskipum þeirra. Það eina sem þeir þurfa að gera er að hætta að skjóta á sjóher Bandaríkjanna“
Íranskir miðlar greindu frá því að Bandaríkjaher hafi gert árás á þrjú olíuskip, þar á meðal eitt nærri Kharg-eyju, líkt og segir í yfirlýsingu aðgerðarstjórnar Bandaríkjahers. Ekkert manntjón hafi orðið á árásinni nærri eyjunni.
Áhafnir um borð í olíuskipunum tveimur sem ráðist var á í Ómanflóa hafi verið fluttar í land í björgunarbátum.
Bandaríkjaforseti birti gervigreindarmyndband á Truth Social á mánudaginn þar sem hann skrifaði að Kharg-eyja yrði „sprengd í tætlur“.
Íranir hafa heitið hörðum viðbrögðum verði ráðist á eyjuna. Kharg-eyja er lítill klettahólmi rúmlega tuttugu kílómetrum undan strönd Írans. Níutíu prósent af olíu Írans fóru um eyjuna fyrir átökin, segir meðal annars í umfjöllun Reuters.
Árásir milli ríkjanna tveggja hafa færst í aukana síðastliðna viku eftir um mánaðarlangt hlé. Bandaríkjaher hóf loftárásir á tvo eldflaugaskotpalla á Larak-eyju í Hormússundi á sunnudaginn síðastliðinn. Síðan hafa ríkin skipst á árásum en Trump hefur haldið því fram að átökin muni „ekki vara lengi“.
Átök milli Bandaríkjanna og Írans stigmögnuðust enn frekar aðfaranótt miðvikudags þegar stjórnvöld í Teheran gerðu árásir á bandarískar herstöðvar víðs vegar um Mið-Austurlönd í kjölfar þess að bandarísk árás hæfði hús í Íran þar sem brúðkaupsveisla var sögð fara fram, með þeim afleiðingum að fimm létust og tugir særðust.
Ráðgjafar Bandaríkjaforseta vilja sjá til þess að forsetinn haldi átökum á Hormússundi í lágmarki fram að þingkosningum í nóvember, í von um að draga ekki enn frekar úr stuðningi við Repúblikana.