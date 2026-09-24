Erlent

Aftur stríð í Eþíópíu

Samúel Karl Ólason skrifar
biy Ahmed Ali, forsætisráðherra Eþíópíu. Sjö fylkingar sem standa gegn honum hafa gert bandalag og ætla að velta honum úr sessi.
biy Ahmed Ali, forsætisráðherra Eþíópíu. Sjö fylkingar sem standa gegn honum hafa gert bandalag og ætla að velta honum úr sessi. AP/Sergei Bulkin, Sputnik

Nýtt stríð virðist hafið í Eþíópíu þar sem leiðtogar Frelsisfylkingarinnar svokölluðu í Tigray-héraði og bandamenn þeirra ætla að velta ríkisstjórn landsins úr sessi. Leiðtogar Frelsisfylkingarinnar segjast vera að heyja varnarstríð gegn ríkisstjórninni og eru þeir sagðir hafa gert umfangsmikla sókn víðs vegar um norðurhluta landsins.

Friður hefur ríkt á svæðinu í fjögur ár en þar áður stóðu yfir grimmileg átök milli sömu fylkinga.

Undanfarna mánuði hefur spennan aukist mikið aftur á svæðinu. Um síðustu helgi lýstu leiðtogar Frelsisfylkingarinnar því yfir að þeir hefðu gert bandalag við sex aðrar fylkingar víða um Eþíópíu gegn ríkisstjórninni, með því markmiði að velta ríkisstjórninni í Addis Ababa úr sessi.

Í kjölfarið hófu þeir svo árásir á sveitir ríkisstjórnarinnar í vikunni.

Leiðtogar Frelsisfylkingarinnar stjórnuðu Eþíópíu á árum áður, þar til Abiy Ahmed tók við embætti forsætisráðherra landsins árið 2018. Sú ríkisstjórn var endurkjörin í kosningum í sumar, en þær kosningar voru hunsaðar af stjórnarandstöðuflokkum landsins.

Árið 2020 blossuðu upp átök milli ríkisstjórnarinnar og Frelsisfylkingarinnar og voru stríðandi fylkingar sakaðar um grimmileg ódæði. Samið var um frið í nóvember 2022 en talið er að um hálf milljón manna hafi dáið í átökunum og vegna afleiðinga þeirra.

Reuters hefur eftir ráðgjafa Abiy, sem tilheyrði áður Frelsisfylkingunni, að uppreisnarsveitir hefðu tekið stjórn á flugvöllum ríkisstjórnarinnar í Tigray-héraði og gert árásir á stjórnarhermenn í héraðinu, auk tveggja annarra nærliggjandi héraða.

Mahmoud Ali Youssouf, sem stýrir framkvæmdastjórn Afríkusambandsins, hefur hvatt leiðtoga stríðandi fylkinga í Eþíópíu til að hefja viðræður um leið. Hann biður leiðtoga nágrannaríkja Eþíópíu einnig um að forðast það að taka þátt í átökunum og hella þannig olíu á eldinn.

Á svæðinu eiga þó nokkur átök sér stað en þau umfangsmestu eru borgarastyrjöldin í Súdan, sem hefur áður teygt anga sína til Eþíópíu. Meðal annars hafa borist fregnir af því að í Eþíópíu hafi verið reistar leynilegar herbúðir á vegum Sameinuðu arabísku furstadæmanna.

Þar munu málaliðar og uppreisnarmenn hafa verið þjálfaðir til að taka þátt í borgarastyrjöldinni og þá gegn ríkisstjórn Súdan.

Eritrea er norður af Eþíópíu en hermenn ríkisins börðust með ríkisstjórninni í Addis Ababa gegn Frelsisfylkingunni síðast þegar til átaka kom í landinu. AP fréttaveitan segir að undanfarið hafi ríkisstjórnin sakað leiðtoga Frelsisfylkingarinnar um að reyna að gera eigið bandalag við yfirvöld í Eritreu, gegn ríkisstjórninni.

Yfirvöld í Eritreu hafa lýst yfir áhyggjum vegna ummæla Abiys um að hann vilji fá aðgang að Rauðahafi, gegnum Eritreu.

Austur af Eþíópíu er svo Sómalía, þar sem óöld hefur ríkt um árabil. Abyiy hefur einnig reitt ríkisstjórn þess lands til reiði með því að reyna að gera samkomulag við stjórnendur Somaliland, sem vilja sjálfstæði frá Sómalíu, um aðgang fyrir Eþíópíu að höfn þar.

Eþíópía Eritrea Súdan Sómalía Hernaður

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