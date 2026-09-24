Aftur stríð í Eþíópíu Samúel Karl Ólason skrifar 24. september 2026 15:04 biy Ahmed Ali, forsætisráðherra Eþíópíu. Sjö fylkingar sem standa gegn honum hafa gert bandalag og ætla að velta honum úr sessi. AP/Sergei Bulkin, Sputnik Nýtt stríð virðist hafið í Eþíópíu þar sem leiðtogar Frelsisfylkingarinnar svokölluðu í Tigray-héraði og bandamenn þeirra ætla að velta ríkisstjórn landsins úr sessi. Leiðtogar Frelsisfylkingarinnar segjast vera að heyja varnarstríð gegn ríkisstjórninni og eru þeir sagðir hafa gert umfangsmikla sókn víðs vegar um norðurhluta landsins. Friður hefur ríkt á svæðinu í fjögur ár en þar áður stóðu yfir grimmileg átök milli sömu fylkinga. Undanfarna mánuði hefur spennan aukist mikið aftur á svæðinu. Um síðustu helgi lýstu leiðtogar Frelsisfylkingarinnar því yfir að þeir hefðu gert bandalag við sex aðrar fylkingar víða um Eþíópíu gegn ríkisstjórninni, með því markmiði að velta ríkisstjórninni í Addis Ababa úr sessi. Í kjölfarið hófu þeir svo árásir á sveitir ríkisstjórnarinnar í vikunni. Ethiopia 🇪🇹: In Amhara state Fano rebels ambushed ENDF troops near the village of Injafat.Amhara sources claim the capture and destruction of 10 military vehicles. Visual evidency so far confirms the destruction of one. pic.twitter.com/aHDx9mQCYb— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) September 23, 2026 Leiðtogar Frelsisfylkingarinnar stjórnuðu Eþíópíu á árum áður, þar til Abiy Ahmed tók við embætti forsætisráðherra landsins árið 2018. Sú ríkisstjórn var endurkjörin í kosningum í sumar, en þær kosningar voru hunsaðar af stjórnarandstöðuflokkum landsins. Árið 2020 blossuðu upp átök milli ríkisstjórnarinnar og Frelsisfylkingarinnar og voru stríðandi fylkingar sakaðar um grimmileg ódæði. Samið var um frið í nóvember 2022 en talið er að um hálf milljón manna hafi dáið í átökunum og vegna afleiðinga þeirra. Reuters hefur eftir ráðgjafa Abiy, sem tilheyrði áður Frelsisfylkingunni, að uppreisnarsveitir hefðu tekið stjórn á flugvöllum ríkisstjórnarinnar í Tigray-héraði og gert árásir á stjórnarhermenn í héraðinu, auk tveggja annarra nærliggjandi héraða. Mahmoud Ali Youssouf, sem stýrir framkvæmdastjórn Afríkusambandsins, hefur hvatt leiðtoga stríðandi fylkinga í Eþíópíu til að hefja viðræður um leið. Hann biður leiðtoga nágrannaríkja Eþíópíu einnig um að forðast það að taka þátt í átökunum og hella þannig olíu á eldinn. Á svæðinu eiga þó nokkur átök sér stað en þau umfangsmestu eru borgarastyrjöldin í Súdan, sem hefur áður teygt anga sína til Eþíópíu. Meðal annars hafa borist fregnir af því að í Eþíópíu hafi verið reistar leynilegar herbúðir á vegum Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Þar munu málaliðar og uppreisnarmenn hafa verið þjálfaðir til að taka þátt í borgarastyrjöldinni og þá gegn ríkisstjórn Súdan. Eritrea er norður af Eþíópíu en hermenn ríkisins börðust með ríkisstjórninni í Addis Ababa gegn Frelsisfylkingunni síðast þegar til átaka kom í landinu. AP fréttaveitan segir að undanfarið hafi ríkisstjórnin sakað leiðtoga Frelsisfylkingarinnar um að reyna að gera eigið bandalag við yfirvöld í Eritreu, gegn ríkisstjórninni. Yfirvöld í Eritreu hafa lýst yfir áhyggjum vegna ummæla Abiys um að hann vilji fá aðgang að Rauðahafi, gegnum Eritreu. Austur af Eþíópíu er svo Sómalía, þar sem óöld hefur ríkt um árabil. Abyiy hefur einnig reitt ríkisstjórn þess lands til reiði með því að reyna að gera samkomulag við stjórnendur Somaliland, sem vilja sjálfstæði frá Sómalíu, um aðgang fyrir Eþíópíu að höfn þar. Eþíópía Eritrea Súdan Sómalía Hernaður Mest lesið Birtir skilaboð um uppsögn: „Kominn tími á að sannleikurinn komi í ljós“ Innlent Óttast að börn með Downs muni ekki lengur fæðast á Íslandi Innlent Inga spurð út í Guðmund Inga: „Þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott“ Innlent Dagný Ósk látin Innlent Segja upp tveimur sérfræðingum Innlent Bannaði Trump að banna fjölmiðla Erlent Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Erlent Veturinn verði Rússum erfiður Erlent Björn Leví telur einsýnt að Guðmundur Ingi hafi verið beittur ofbeldi Innlent Rúta með skólabörn um borð fór út af veginum Innlent Fleiri fréttir Aftur stríð í Eþíópíu Danir vara við aukinni ógn frá Rússum Skortir fólk til að ná tökum á stjórnlausri ebólu Telur kosningasvik ekki hafa áhrif á stjórnarmyndun Høiby skiptir um verjendur Veturinn verði Rússum erfiður Bannaði Trump að banna fjölmiðla Gervigreind hakkaði sig inn á vef stjórnvalda Hélt á myndum af skólabörnum og sakaði Bandaríkin um hryðjuverk Dreifðu óvart piparúða um þinghúsið fyrir leikmun í innflytjendaumræðu Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Sjá meira