Erlent

Polo einn kröftugasti felli­bylur sögunnar

Samúel Karl Ólason skrifar
Polo varð gífurlega kröftugur fellibylur á mjög stuttum tíma en það hefur að miklu leyti verið rakið til El niño-veðurfyrirbrigðisins.
Polo varð gífurlega kröftugur fellibylur á mjög stuttum tíma en það hefur að miklu leyti verið rakið til El niño-veðurfyrirbrigðisins. AP/NOAA

Polo stefnir í að verða einhver kröftugasti fellibylur austanverðs Kyrrahafsins í áratugi. Líklegara er að fellibylurinn muni fara nærri vesturströnd Mexíkó en hann á ekki að ganga þar á land. Þrátt fyrir það er búist við miklum vindum, úrkomu og flóðum, bæði sjávarflóðum og skyndiflóðum og aurskriðum.

Fellibylurinn varð í gær þriðji fimmta flokks fellibylurinn á Kyrrahafinu á þessu ári en það er hæsti flokkurinn sem notaður er til að skilgreina fellibylji. Þann flokk fara fellibyljir í þegar vindhraði nær sjötíu metrum á sekúndu.

Polo var ekki lengi í fimmta flokki og fór aftur niður í fjórða flokk. Hann er nú á leið norður með ströndum Mexíkó með um 67 m/s vindhviðum. Meðalvindurinn er, samkvæmt fellibyljaeftirliti Bandaríkjanna, um 42 m/s, þegar þetta er skrifað.

Búist er við því að styrkur Polo muni aukast og minnka til skiptis á næstu dögum en sérfræðingar segja að hann verði áfram mjög hættulegur.

Eitthvert kröftugasta óveður sögunnar

AP-fréttaveitan hefur eftir veðurfræðingi að Polo sé eitthvert kröftugasta óveður Kyrrahafsins síðan mælingar hófust. Eins og áður segir fylgir mikil rigning Polo en spár gera ráð fyrir um átta til fimmtán sentímetra rigningu við strandlengju Mexíkó.

Sérfræðingar hafa sérstakar áhyggjur af skyndiflóðum og aurskriðum vegna þessarar rigningar.

Við ströndina er fólk svo að undirbúa sig fyrir öldugang og hærri sjávarstöðu vegna Polo. Fólk hefur verið varað við því að vera á ströndinni og forðast einnig ár og staði þar sem flóð geta skollið á.

Veðurfræðingar hafa haft orð á því að Polo hafi styrkst einstaklega hratt. Það hefur verið rakið til sérstaklega öflugs El niño. Það er náttúrulegt veðurfyrirbrigði í Kyrrahafinu í kringum miðbaug sem er tengt við hækkun meðalhita jarðar og auknar veðuröfgar. Nokkur af hlýjustu árum í mælingasögunni hafa orðið þegar El niño magnar upp þá manngerðu hlýnun sem á sér stað á jörðinni.

Sjá einnig: Búast við fordæmalausum El niño næsta árið

Enginn fellibylur hefur myndast á Atlantshafinu í ár og hefur aldrei áður liðið svo langt af árinu án fellibyljar. Þetta hefur einnig verið rakið til El niño.

Mexíkó

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