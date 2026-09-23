Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Samúel Karl Ólason skrifar 23. september 2026 13:30 Polo varð gífurlega kröftugur fellibylur á mjög stuttum tíma en það hefur að miklu leyti verið rakið til El niño-veðurfyrirbrigðisins. AP/NOAA Polo stefnir í að verða einhver kröftugasti fellibylur austanverðs Kyrrahafsins í áratugi. Líklegara er að fellibylurinn muni fara nærri vesturströnd Mexíkó en hann á ekki að ganga þar á land. Þrátt fyrir það er búist við miklum vindum, úrkomu og flóðum, bæði sjávarflóðum og skyndiflóðum og aurskriðum. Fellibylurinn varð í gær þriðji fimmta flokks fellibylurinn á Kyrrahafinu á þessu ári en það er hæsti flokkurinn sem notaður er til að skilgreina fellibylji. Þann flokk fara fellibyljir í þegar vindhraði nær sjötíu metrum á sekúndu. Polo var ekki lengi í fimmta flokki og fór aftur niður í fjórða flokk. Hann er nú á leið norður með ströndum Mexíkó með um 67 m/s vindhviðum. Meðalvindurinn er, samkvæmt fellibyljaeftirliti Bandaríkjanna, um 42 m/s, þegar þetta er skrifað. Búist er við því að styrkur Polo muni aukast og minnka til skiptis á næstu dögum en sérfræðingar segja að hann verði áfram mjög hættulegur. 3 AM CST Wed Sep 23 (Advisory 11) Key Messages for Hurricane #Polo. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/OOGpQdM5E4— NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 23, 2026 Eitthvert kröftugasta óveður sögunnar AP-fréttaveitan hefur eftir veðurfræðingi að Polo sé eitthvert kröftugasta óveður Kyrrahafsins síðan mælingar hófust. Eins og áður segir fylgir mikil rigning Polo en spár gera ráð fyrir um átta til fimmtán sentímetra rigningu við strandlengju Mexíkó. Sérfræðingar hafa sérstakar áhyggjur af skyndiflóðum og aurskriðum vegna þessarar rigningar. Við ströndina er fólk svo að undirbúa sig fyrir öldugang og hærri sjávarstöðu vegna Polo. Fólk hefur verið varað við því að vera á ströndinni og forðast einnig ár og staði þar sem flóð geta skollið á. Veðurfræðingar hafa haft orð á því að Polo hafi styrkst einstaklega hratt. Það hefur verið rakið til sérstaklega öflugs El niño. Það er náttúrulegt veðurfyrirbrigði í Kyrrahafinu í kringum miðbaug sem er tengt við hækkun meðalhita jarðar og auknar veðuröfgar. Nokkur af hlýjustu árum í mælingasögunni hafa orðið þegar El niño magnar upp þá manngerðu hlýnun sem á sér stað á jörðinni. Sjá einnig: Búast við fordæmalausum El niño næsta árið Enginn fellibylur hefur myndast á Atlantshafinu í ár og hefur aldrei áður liðið svo langt af árinu án fellibyljar. Þetta hefur einnig verið rakið til El niño. Mexíkó Mest lesið Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Fleiri fréttir Íslensk lögregla hjálpaði við rannsókn á smygli á fólki til Bretlands Polo einn kröftugasti fellibylur sögunnar Segja aðgengi að heimili forsetans forréttindi en ekki rétt Fögnuður varð að fjöldamorði Taívan og mannréttindi rauðar línur fyrir Kínverja Bað Trump um „vetrarpakka“ Segir stóra ákvörðun framundan Xi vill að Trump sleppi takinu á Taívan Þetta er í samkomulaginu um Grænland Halda andstæðingum fjarri Grænlandi með samkomulagi Svona var ræða Trumps: Spurning um „gereyðingu“ og nýtt nafn á gervigreind Í leyfi á meðan kosningasvik eru til rannsóknar Bein útsending: Ræða Trumps á allsherjarþinginu Bretar ætla að aðstoða Sáda gegn Hútum Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Rétta yfir konu spænska forsætisráðherrans Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Stefna að tveimur nýjum herstöðvum á Grænlandi Sniðganga Hvíta húsið Bað Selenskí um að stöðva árásir á rússneskar olíuvinnslur Höfða mál gegn Trump vegna bannsins Pútín sló öll met Sigurboginn verður leyniskyttuhreiður Maður á níræðisaldri lést í átökum um sólbekk Noregur og Kanada auka samstarf í varnarmálum Fyrirgefur Lindsay fyrir að myrða börnin Mótmæli í Texas vegna ICE-liða Kallar kosningarnar „hörmung“ en heitir því að fara ekki fet Senda Trump pillu vegna Ameríkukorts „Myndi ekki skrifa undir samkomulag ef það væri ekki gott“ Sjá meira