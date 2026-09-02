Íranir skutu í nótt flugskeytum og drónum að bandarískum herstöðvum í Jórdaníu, Kúveit, Íraq og Barein. Voru árásirnar gerðar í kjölfar þess að Bandaríkjamenn hófu árásir á Írani að nýju í gær.
Árásir Bandaríkjamanna í gær voru sagðar svar við tilraunum byltingarvarðarins í Íran til árása á kaupskip í Hormússundi að því er bandaríski herinn greindi frá í gær.
Bandaríkjamenn gerðu árásir á eldflaugaskotpalla á Larak-eyju á sunnudag en það voru fyrstu bandarísku árásirnar í Íran síðan í lok júlí.
Rauði hálfmáninn í Íran segir að að minnsta kosti fimm manns, þar á meðal barn, hafi látist og yfir fimmtíu særst þegar brak úr bandarískri eldflaug hæfði hús í bænum Sirik í suðurhluta Íran en þar stóð yfir brúðkaupsveisla. Bandaríski herinn segist meðvitaður um fréttirnar en að aldrei sé skotið vísvitandi að óbreyttum borgurum.
Íranski byltingarvörðurinn segir að Bandaríkjamenn mun iðrast árásanna og í nótt var fjölda flugskeyta og dróna skotið á bandaríska herstöð í Akaba í Jórdaníu en jórdanski herinn segist hafa grandað þrettán eldflaugum. Engin dauðsföll hafa verið staðfest.
Þá segir kúveiski herinn að loftvarnir landsins hafi brugðist við árásum frá Íran í nótt og þá hafa heyrst sprengingar í Barein og íranski miðillinn IRNA segir jafnframt að byltingarvörðurinn hafi gert árás á herstöðvar í Kúrdistan-héraði í Írak þar sem vöruskemmur og búnaður hafi eyðilagst.
Árásirnar í nótt koma eftir rúmlega mánaðarlangt hlé en árásir Bandaríkjanna og Ísrael á Íran hófust í febrúar og svöruðu Íranir þá með árásum á herstöðvar og bandalagsríki við Persaflóa og með því að loka Hormússundi en sú ákvörðun hefur leitt til hækkunar á heimsmarkaðsverði á olíu.
Í júní var viljayfirlýsing undirrituð um framlengingu vopnahlés sem samið var um í apríl en það samkomulag er útrunnið og átökin blossa upp á ný.
Undir lok ágúst tilkynntu bandarísk stjórnvöld um nýjar refsiaðgerðir gegn Íran og ríkjum sem eiga í viðskiptum við landið. Íranskir embættismenn og ríkisfjölmiðlar hafa að mestu vísað refsiaðgerðunum á bug og segja þær aðeins framhald fyrri efnahagsþvingana Bandaríkjanna, sem að þeirra mati hafi fylgt í kjölfar hernaðarlegs ósigurs Washington í nýliðnum átökum.